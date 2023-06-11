Kurban Bayramı öncesi ilaç gibi geldi! Faizsiz 10 bin TL veriliyor.

Faizsiz 10 bin TL veriliyor. Kurban Bayramı öncesi ilaç gibi geldi- Garanti BBVA, ekonomik sorunlar nedeniyle etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bomba gibi bir kampanya duyurdu. Garanti Bankası, sadece kendi web sitesi üzerinden 10.000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Eğer faizsiz kredi arayışındaysanız, bu avantajı kaçırmamanızı öneririz. Detaylar gecce.com.tr'de.

Küresel ve yerel düzeyde yaşanan olumsuzluklar, çeşitli ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin hızla yükselmesine sebep oluyor. Ne yazık ki bu durum, birçok vatandaşın alım gücünü azaltıyor ve maddi sıkıntılara yol açıyor. Bu nedenle insanlar, finansal yüklerini hafifletmek için bankalardan aktif olarak teklifler ve faizsiz kredi seçenekleri arayışına giriyorlar. İşte Garanti BBVA, yeni bir kampanya ile vatandaşlara umut oluyor.

GARANTİ FAİZSİZ KREDİSİ

Garanti BBVA, web sitesinde cazip faizsiz kredi alternatifleri sunuyor. Bu uygulama sayesinde hak sahibi bireyler, 10.000 TL faizsiz kredi imkanından faydalanabiliyor. Müşterilerin bu krediye erişebilmek için Garanti BBVA mobil kullanıcısı olmaları gerekmektedir.

Bu özel kampanya kapsamında Garanti BBVA Cep müşterileri, 10.000 TL faizsiz peşin krediden yararlanabiliyor. Taksitli avans olarak sunulan bu kredinin son ödeme tarihi 30 Haziran olarak belirlenmiştir. Programa katılmak için 14 gün içinde Garanti BBVA Cep, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunmanız ve Garanti BBVA Mobil'den banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Kredi kartı başvurusunun onaylanması ve ardından kartın açılması, bu kampanyaya katılım için ön koşuldur.

FAİZSİZ KREDİNİN ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu eşsiz avantajdan faydalanmak için müşterilerin Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş üzerinden kredi kartı başvurusu yapmaları gerekmektedir. Faizsiz taksitli avans kampanyası, 01.06.2023 - 30.06.2023 tarihleri arasında yapılan kredi kartı başvuruları için geçerlidir.