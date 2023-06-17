Kurban Bayramı jesti! TC kimlik numaranızı yazarak 3050'ye gönderene 50.000 TL veriliyor!

TC kimlik numaranızı yazarak 3050'ye gönderene 50.000 TL veriliyor! Kurban Bayramı jesti- PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için harika bir fırsat! Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için PTT aracılığıyla emekli kredisi kullanabilirsiniz. PTT'nin sunduğu bu kredi kampanyalarıyla birlikte, PTT üzerinden emekli maaşı alan herkes 80.000 TL'ye kadar ödeme alma imkanına sahip olacak. Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, hemen başvurunuzu yaparak işlemlerinizi kolayca yaparsınız.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT'nin emekli kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyor olmaları veya ilk maaşlarını PTT'ye taşıma işlemleri sonrasında çekmiş olmaları şartıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden veya PTT şubelerine giderek yapabilirsiniz. PTT ile anlaşmalı olan Aktif Bank aracılığıyla bu kredileri kullanma imkanına sahipsiniz. PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda, nakit alacak olan tüm bireylere uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri yapıldığı belirtilmektedir. PTT İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. PTT İhtiyaç Kredisi kampanyasına cep telefonu üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan vatandaşlar, "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazıp bu mesajı 30 50 numarasına gönderirler.

PTT'nin sunmuş olduğu emekli kredisi fırsatı, nakit ihtiyacı olan emeklilere büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Hem cep telefonundan hem de PTT şubelerinden yapabileceğiniz başvurular sayesinde hızlı bir şekilde kredi alma imkanına sahip olabilirsiniz. Aktif Bank ile yapılan anlaşma sayesinde düşük faiz oranlarından faydalanarak ihtiyaçlarınızı kolayca karşılarsınız.

PTT, vatandaşlara finansal hizmetler sunan bir kuruluş olarak, kredi imkanları da sağlamaktadır. PTT'den kredi alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte PTT'den kredi alma şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: PTT'den kredi alabilmek için başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin PTT kredisi başvurusu yapmaları maalesef mümkün değildir.

Gelir belgesi sunmak: PTT'den kredi alabilmek için gelir durumunuzu belgelemek gerekmektedir. Gelir belgesi olarak genellikle maaş bordrosu veya serbest meslek sahipleri için vergi levhası talep edilmektedir. Gelir belgesi, başvuru sahibinin düzenli bir gelire sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Kredi notu ve kredi geçmişi: PTT, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunu ve kredi geçmişini de dikkate almaktadır. Daha önceki kredi ödemelerinizi düzenli olarak yapmış ve kredi notunuzun yeterli seviyede olması, PTT'den kredi almanızı kolaylaştırabilir.

Yaş şartı: PTT'den kredi alabilmek için genellikle 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda, kredi başvurusu için yaş sınırı daha yüksek olabilir.