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Kura yok, sıra yok, beklemek yok! TOGG’dan sonra ikinci yerli otomobil de satışa çıktı! 290.000 TL'ye alabilirsiniz

Otomobilde 3500W'lık bir motor bulunmaktadır. Bu motor, 60V / 100AH'lik 5 adet akü tarafından beslenmektedir. Yani, otomobilde standart aküler kullanılmaktadır

Kura yok, sıra yok, beklemek yok! TOGG’dan sonra ikinci yerli otomobil de satışa çıktı! 290.000 TL'ye alabilirsiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-06-2023 08:14

TOGG’dan sonra ikinci yerli otomobil de satışa çıktı! 290.000 TL'ye alabilirsiniz! Kura yok, sıra yok, beklemek yok-  Yerli otomobil hasretimiz, gecce.com.tr ile son buluyor. İlk olarak TOGG ile tanışmış, yerli üretimle birlikte elektrikli otomobillere geçiş süreci hız kazanmıştı.

Sonunda beklenen gerçekleşti ve TOGG'un ardından ikinci yerli otomobilimiz de satışa sunuldu. Tabii ki aklınıza şu soru gelebilir: Neden yıllardır hiçbir yerli marka satışa sunulmadı da TOGG'dan sonra hemen ikinci bir yerli otomobil piyasaya çıktı? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça basit. Öncelikle belirtmemiz gereken şey, elektrikli otomobillerin üretim sürecinin çok daha basit hale gelmesidir. Bunun temel nedeni, elektrikli motorların içten yanmalı motorlara kıyasla daha basit bir yapıya sahip olmasıdır.

Şu anda elektrikli otomobillerde kullanılan elektrik motoru, geleneksel elektrik motorundan hiçbir farklılık göstermez. En azından temel dinamikler açısından. Bu da elektrik motoru üreten birçok markanın aslında elektrikli otomobil üretebileceği anlamına gelir. Bunun en basit örneği Bosch'tur. Elektrik motorları konusunda uzmanlaşmış olan Alman Bosch, yıllardır birçok üreticiye elektrik motoru tedarik etmektedir.

İşte bu nedenlerden dolayı elektrikli otomobil üretmek oldukça kolay hale gelmiştir. Sonuç olarak yeni yerli otomobilimiz de çok geçmeden satışa sunuldu. Peki, nasıl? Hemen belirtelim, bu otomobilin üretimi büyük ölçüde Çin'de gerçekleştirilmektedir, ancak sonuç olarak bir Türk markasıdır. Apple'ın neredeyse tüm ürünlerinin Çin'de üretilmesine rağmen Amerikan malı olarak kabul edilmesi gibi, Yuki de Türk otomobili olarak nitelendirilebilir.

Bugün size tanıtacağımız araç, 4 kapısı ve düşük fiyatıyla dikkat çeken Yuki Amy'dir. Genellikle bu tür araçlar 2 kapılı ve en fazla 3 kişilik olur. Ancak Yuki Amy, 4 kapısı ve 4 kişilik kapasitesiyle rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Üstelik fiyatı sadece 290 bin TL. Otomobilde 3500W'lık bir motor bulunmaktadır. Bu motor, 60V / 100AH'lik 5 adet akü tarafından beslenmektedir. Yani, otomobilde standart aküler kullanılmaktadır

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