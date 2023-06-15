Kur korumalı mevduat faizleri roket gibi yükseldi! 10.221,92 TL yata yata alabilirsiniz!

10.221,92 TL yata yata alabilirsiniz! Kur korumalı mevduat faizleri roket gibi yükseldi- Son dönemde doların ve enflasyonun yükselmesi, yatırımcıların güvende hissetmek ve getiri sağlamak amacıyla kur korumalı mevduat ürünlerine olan ilgilerini artırmış durumda. Özellikle son zamanlarda, yüksek faiz getirisi sunan bu ürünlerde bir yükseliş ortaya çıktı.

Kur korumalı mevduat ürünleri, yatırımcıların yatırdıkları ana parayı koruyarak, belirli bir vadede döviz kurundaki artışa bağlı olarak faiz getirisi elde etmelerini hedefliyor. Özellikle büyük miktarlarda yatırım yapanlar, kur korumalı mevduat ürünleri ile yüksek kazanç elde edebiliyorlar. Bankaların sunduğu bu ürünlerde faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor. Ancak son dönemde döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon ortamında, bu ürünlerin faiz getirilerinde rekor seviyelere ulaşıldığı gözlemlenir.

Örneğin, Odeabank tarafından sunulan yeni kampanya kapsamında, kur korumalı mevduat hesabı için 100 bin TL'lik bir yatırım yapan bir kişi, 3 aylık süre sonunda 10.221,92 TL kazanç elde edebiliyor. Bu yüksek faiz getirisi, dolar kurundaki artışın ardından vatandaşların bu tür hesaplara ilgi göstermesine neden olmuş durumda. Odeabank'ın kampanyası yeni müşterilere özel olup, mevcut müşteriler için farklı faiz oranları uygulanmaktadır. Kampanya kapsamında farklı vadelerde açılan hesaplardan sabit faiz getirisi elde edilebilirken, kur değişimine bağlı olarak da ek getiri sağlanmaktadır. Hesap açılış alt limiti 1.000 TL olup, yatırımcılar farklı vade seçenekleri arasından tercih yapılır.

Yatırımcılar, kur korumalı mevduat ürünlerini tercih ederek yatırımlarını döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruma altına alırken, aynı zamanda faiz getirisi elde etme fırsatını da değerlendirebiliyorlar. Ancak her yatırımda olduğu gibi, bu ürünleri tercih edenlerin de riskleri ve avantajları göz önünde bulundurarak karar vermeleri önemlidir.