Kulislerden Sızdı Ekim'de Asgari Ücretliye Müjde 16,000 TL Oldu

Son iki senedir enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi ile birlikte asgari ücrete senede 2 kere zam uygulanmakta. Ocak ayında yapılan zamma ek olarak Temmuz ayında da ek zam eklenmekte. En son Haziran ayının sonunda asgari ücret ara zammı yüzde 34 olarak açıklanmıştı. Asgari ücretli maaşı 8506 TL'den birden 5 rakamlı haneye fırlamış ve 11.406 TL olarak işlem görmeye başlamıştı. Ancak TBMM'de o dönemde konuşulan bir konu ise asgari ücret zammının senede bir kereye indirgenmesi ancak o zammında kallavi bir artış göstermesi olarak bildirilmişti. Bu kapsamda uzmanların senelik asgari ücret hesapları da başlamıştı.

Asgari ücrete senede bir kere yapılması planlanan zammın enflasyona ve gelecek yarının da enflasyon oranına göre şekillenmesi gerekliliğinin farkında olan uzmanlar, önümüzdeki zam ile birlikte 16.000 TL'ye ulaşması gerekliliğini belirtmekte. Bu kapsamda Ocak 2024'te asgari ücrete yapılan zam oranı sonrasında 16,000 TL'ye çıkartılacağı konuşuluyor.

TBMM Ağustos ayında tatile girdi ve 1 Ekim tarihinde yine bakanlar görevde olacak. TBMM'nin açılışı ile birlikte ülke ekonomisi görüşmeleri başlayacak. Emeklilik reformu, çalışana kadro gibi konuların yanı sıra asgari ücret konusunda da gelişmelerin yaşanacağı biliniyor. Ocak 2024 asgari ücret zammı tek seferlik olacağına kanaat getirilirse, kallavi bir artışla 16,000 TL'ye çıkartılacağı konuşuluyor. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte asgari ücret görüşmeleri de torba yasaya eklenecek ve görüşmeler Ocak 2024'e kadar netleşecek.

Kulislerden sızan bilgilere göre enflasyon oranlarının düşürülmesi için zam oranlarına da yeni bir uygulama getirilmesi planlanıyor. Asgari ücret artışının Yılın 2. yarısında enflasyon yükselmesine sebep vermemesi amacıyla yapılmayacağı öngörülüyor. Ancak Ocak 2024'te yapılacak olan zammın sonrasında Asgari ücretin 16.000 TL'ye ulaşacağı söyleniyor