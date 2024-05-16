Kripto Para Yasası Ne Zaman Çıkacak ve İçinde Hangi Maddeler Var?

Kripto Para Yasası Ne Zaman Çıkacak ve İçinde Hangi Maddeler Var?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 21:11

Kripto para dünyası, sadece yatırımcıların değil, aynı zamanda düzenleyicilerin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Sonunda, Türkiye'de kripto yasasıyla ilgili detaylar netleşti ve yeni düzenleme TBMM'ye sunuldu. Bu düzenleme, kripto varlıkların statüsünü ve işleyişini şekillendirecek kapsamlı bir adım olarak görülüyor. İşte, kripto yasasının öne çıkan maddeleri ve getirdiği değişikliklerin ayrıntıları:

Kripto Varlıkların Tanımı ve Yönetimi

Yasa teklifiyle birlikte, kripto varlıklar artık "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. Bu tanım, kripto ekosistemine resmi bir kimlik kazandıracak ve işlemlerin şeffaflığını artıracak.

Daha Geniş Kapsamlı Tanımlar

Uluslararası standartlara uygun olarak, kripto varlıkların farklı bileşenleri için geniş kapsamlı tanımlamalar yapılacak. Bu, sektördeki tüm paydaşların daha net bir anlayışa sahip olmasını sağlayacak.

Regülasyon Süreci

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete geçmesi için SPK'dan izin alması gerekecek. Bu adım, sektördeki oyuncuların belirlenen standartlara uygun hareket etmelerini sağlayacak ve güvenilirliği artıracak.

Teknoloji Altyapısı ve Denetim

Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarının belirlenmesi ve denetlenmesi süreci, TÜBİTAK tarafından yürütülecek. Bu, sektördeki teknolojik gelişmelerin güvenlik ve uyumluluk açısından sürekli olarak değerlendirilmesini sağlayacak.

Dağıtım ve İhracat Süreçleri

Kripto varlıkların satış ve dağıtım süreçleri SPK tarafından belirlenecek. Ayrıca, kripto varlık ihracatı için TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak. Bu adımlar, sektördeki faaliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlayacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güvenliği, açıklığı ve istikrarı için gerekli tedbirler alınacak. Bu, kullanıcıların güvenini artıracak ve sektördeki olumsuz olayların önüne geçecek.

Yatırım Danışmanlığı ve Vergilendirme

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Vergilendirme konusunda ise şu aşamada bir düzenleme yapılmayacak. Ancak, SPK ve TÜBİTAK'a hizmet bedeli olarak yüzde 2 oranında bir ödeme yapılması öngörülüyor.

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