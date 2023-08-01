Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!

Faizler arşa çıktı! Al gülüm ver gülüm dönemi kapandı! Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok- BDDK'nın aldığı yeni kredi ve kredi kartı kararıyla ilgili olarak Hatice Kolçak açıklama yaptı ve detayları kamuoyuyla paylaştı. BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla sermaye yeterliliği standart oranlarında değişiklik yaptı. İhtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, binek araç edinimi için taşıt kredileri ve taşıt teminatlı krediler ile tüketici finansal kiralama işlemlerinde risk ağırlıkları artırıldı.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme süreleri, havayolları, seyahat acenteleri ve yurt dışında konaklama gibi harcamalarda uygulanmayacak ve bu harcamalarda taksitlendirme yapılmayacak.

Kolçak: "Zor Günler Geride Kaldı, Daha Zor Günler Bizi Bekliyor"

Ekonomist Hatice Kolçak, alınan son kararın ekonomi için zor bir döneme işaret ettiğini belirtti. 2023 sonunun daha zorlu olacağını ifade eden Kolçak, "Zor günler geride kaldı, daha zor günler bizi bekliyor desem hiç de güzel bir haber değil aslında. Aynen de öyle zaten" dedi.

Faizler ve Taksitler Yükseldi

Ünlü ekonomist Kolçak, BDDK kararı sonrasında faiz oranlarının en az yüzde 10-20 arttığını ve kredi kartı faizlerinin de yükseldiğini açıkladı. Ayrıca taksitlendirme imkanlarının da azaldığına dikkat çekti. Bu durumun vatandaşları olumsuz etkilediğini vurgulayan Kolçak, harcamaların kısıtlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Nakit Parası Olanlar Kazanacak

Kolçak, yeni dönemde nakit parası olan kişilerin kazançlı çıkacağını söyledi. Piyasadaki sıkılaşma nedeniyle elindekini ihtiyaçtan dolayı daha ucuza satmak zorunda kalacak kişilerin, nakit paraya sahip olanlara avantaj sağlayacağını belirtti ve "Nakit kral" ifadesini kullandı.