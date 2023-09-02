Kredi ve kredi kartı borcu olanlara Eylül ayı kıyağı! 160.000 TL'ye kadar tüm borçlar tek seferde silinecek

Bu ekonomik sıkıntılar, farklı bankalara olan borçların artmasına yol açabiliyor. Farklı bankalara olan borçlar, ödeme günlerinin farklı olması nedeniyle ödemekte zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu finansal sıkıntıları aşmak mümkün. İş Bankası, müşterilerine sunduğu yeni borç transferi kredisi ile bu sorunlara çözüm sunuyor.

İş Bankası Borç Transferi Kredisi

İş Bankası tarafından sunulan borç transferi kredisi, müşterilere özel olarak sunulan bir finansman ürünüdür. Bu kredi ile farklı bankalardaki toplam borçlarınızı bir araya getirebilir ve tek bir taksit halinde ödemeye başlayabilirsiniz. Bu sayede ödeme günleri arasında yaşanan karışıklıkları unutun.

Ödeme Kolaylığı ve Uzun Vade Seçenekleri

İş Bankası'nın sunduğu borç transferi kredisi ile 160 bin TL'ye kadar olan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bu kredi ile ödeme kolaylığı sağlanırken, uzun vade seçenekleri ile bütçenizi zorlamadan borçlarınızı ödeme fırsatına sahip olursunuz.

Farklı Bankalardaki Kredilerinizi Birleştirin

İş Bankası Borç Transferi Kredisi ile farklı bankalardaki mevcut kredilerinizi birleştirerek, size uygun taksit tutarına göre 36 aya kadar bölebilirsiniz. Ayrıca, kredi kartlarına ait borçları da bu kredi ile 36 aya kadar İş Bankası'nda yapılandırabilir ve böylece kredi kartlarının kullanılabilir limitlerini artırabilirsiniz.

Başvuru İşlemleri

Başvurularınızı hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, ATM, SMS veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden yapılan başvurular kısa sürede sonuçlandırılarak size geri bildirim sağlanır.

İş Bankası Müşterisi Değilseniz

Eğer İş Bankası müşterisi değilseniz, hızlıca bankanın müşterisi olabilirsiniz. İŞCEP mobil uygulamasını indirerek görüntülü görüşme yoluyla işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlem sadece 10 dakika sürer ve borç transferi başvurusunu oluşturabilirsiniz. Borç transferi başvurusu için İŞCEP uygulamasında yer alan "Krediler" > "Kredi Başvurusu Yap" > "Anında Kredi" adımlarını izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için İş Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgeler arasında başvuru formu (şubelerden yapılan başvurular için), nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, gelir durumunu gösterir belgeler talep edilebilmektedir. Başvurunuzu yaparken bu belgeleri hazır bulundurmanız gerektiğini unutmayın.