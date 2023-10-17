Kredi notu düşük, darda kalanlara hızır gibi yetişti: Emekliye tek SMS ile 50.000 TL! PTT dar gelirliye veriyor

Özellikle maaşlarını PTT üzerinden alan emekliler için geliştirilen bu hizmet, şube ziyareti gerektirmeden, koşulsuz ve kefilsiz bir şekilde SMS yoluyla kredi alabilme olanağı sağlıyor.

Emeklilere Özel Kredi Fırsatı

Emeklilerin mali ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan bu kampanya, PTT iş yerleri üzerinden maaş alan emeklileri hedefliyor. Artık emekliler, PTT şubesine gitmeye gerek kalmadan hızlıca kredi çekebilecekler. Bu fırsat, Aktif Bank ve PTT iş birliğiyle sunuluyor ve emeklilere 50.000 TL'ye kadar hızlı ve anında nakit kredi imkanı sağlıyor.

Kredi Detayları

Bu özel kredi kampanyası kapsamında emeklilere 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor. Kredi vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve faiz oranı %4.89. Kredi tahsis ücreti ise 287,50 TL. Ödeme planına göre aylık taksit tutarı 3.566,33 TL.

Bu kredi kampanyası, emeklilere acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal sorunlarına çözüm bulmak isteyenlere büyük bir kolaylık sunuyor.

Emeklilere Sunulan Bu Özel Kredi Kampanyasının Avantajları

Hızlı ve Kolay Başvuru: PTT'nin bu özel kredi kampanyası, emekliler için şube ziyareti gerektirmiyor. SMS yoluyla hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunuyor. Bu sayede emekliler, nakit ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilirler. Koşulsuz ve Kefilsiz: Kampanya, koşulsuz ve kefilsiz bir kredi sunuyor. Kredi başvurusu yaparken ek bir teminat veya kefil gereksinimi yok. Bu da emeklilerin krediye erişimini kolaylaştırıyor. Yüksek Kredi Limiti: Emeklilere sunulan bu kredi kampanyasında kredi limiti oldukça yüksek. 50.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu, büyük finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemli bir avantaj sunuyor. Uzun Vadeli Ödeme Seçenekleri: Kredi vadesi 36 ay olarak belirlenmiş. Bu uzun vadeli ödeme seçeneği, aylık taksitleri daha uygun hale getiriyor ve ödeme kolaylığı sağlıyor. Düşük Faiz Oranı: Kredi faiz oranı %4.89 olarak belirlenmiş. Bu, emekliler için cazip bir faiz oranıdır ve kredi geri ödemelerini daha uygun hale getirir.

Kredi Başvuru Adımları

Bu özel kredi kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

İlk adımda, PTT iş yerlerinden maaş alıyor olmanız gerekmektedir. Eğer maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız, bu kampanyadan faydalanamayabilirsiniz. Başvuru için SMS yoluyla başvurmanız gerekecektir. Başvuruda istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde SMS ile iletebilirsiniz. Başvurunuz değerlendirildikten sonra kredi onayı alırsanız, kredi tutarı belirlenen hesaba yatırılacaktır. Kredi geri ödemelerinizi vade süresince düzenli olarak yapmanız gerekecektir.

Bu kredi kampanyası, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Kredi kullanımıyla ilgili detaylı bilgilere ve ödeme planına PTT iş yerlerinden veya Aktif Bank'dan ulaşabilirsiniz.