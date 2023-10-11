Kredi maliyetleri uçtu konut satışları bıçak gibi kesildi

Türkiye'de konut satışlarında yıllardır süren hareketlilik, kredi faiz oranlarının artış göstermesiyle durma noktasına geldi. Konut yatırımcıları, bir dönemin gözdesi olan gayrimenkulden mevduata yönlendi. Satılık ilanların artışına karşın alıcı bulmakta zorlanılıyor.

Düşük faiz oranları, konut yatırımlarını cazip kılmış, birçok yatırımcı bu sektöre yönelmişti. Ancak son dönemde yaşanan kredi sıkılaştırma politikalarıyla beraber konut alımlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum, satılık ilan sayısının artmasına neden olurken, ilanlara talep azaldı.

Yatırımcıların Yeni Rotası: Mevduat Faizi

Konut yatırımlarındaki bu durağanlık, yatırımcıların mevduat faizlerine yönelmesine neden oldu. Yüksek getiri sunan mevduat faizleri, konut piyasasının durgunlaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.

Konut sektöründeki bu durgunluk, birçok uzmana göre geçici bir süreç olarak değerlendiriliyor. Faiz oranlarının ve ekonomik göstergelerin stabilizasyonu ile konut piyasasının tekrar canlanması bekleniyor. Ancak bu süre zarfında yatırımcıların stratejik kararlar alması ve hareketlerini dikkatli bir şekilde planlaması gerekiyor.

Konut piyasasındaki bu dönüşüm, yatırımcıların stratejik adımlarını ne yönde atacaklarına dair önemli ipuçları sunuyor. Önümüzdeki dönemde piyasanın nasıl bir seyir izleyeceği, ekonomik göstergelerin ve faiz oranlarının seyriyle yakından ilgili olacak.

Gayrimenkul piyasası, değişen ekonomik şartlarla birlikte farklı bir seyir izlemeye başladı. Yatırımcılar, konut yatırımlarından elde edecekleri getiriyi, mevduat faizleriyle kıyaslamaya başladılar.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Genel Müdürü Makbule Yönel Kaya, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yönel Kaya, yatırım amaçlı konut alımlarında, yatırımcının ilk önceliğinin konutun yıllık getirisinin mevduat faizine göre performansı olduğunu belirtti. Bu durum, yatırımcının, konut alımlarını daha kritik bir perspektifle değerlendirdiğini gösteriyor.

İlan Sayısı ve Satış Süresi Artıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre, Ağustos ayında internetteki konut ilan sayısı yüzde 4,2 artarak 874 bine ulaştı. Eylül ayında bu rakamın daha da yükseleceği tahmin edilirken, konutların satılabilme süresinin de uzadığı gözlemleniyor.

Yatırımcıların, konut yatırımlarını mevduat faiziyle kıyaslaması, ekonomik göstergelerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde mevduat faiz oranlarının ve konut piyasasının seyri, yatırımcıların kararlarına doğrudan etki edecek gibi görünüyor.

Konut yatırımlarında getiri arayışının devam edeceği, yatırımcıların alım-satım kararlarını ekonomik göstergelere göre şekillendireceği bir dönemin kapıda olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye genelinde konut satışlarındaki hareketlilik, özellikle İstanbul odaklı bir yavaşlama gösteriyor. İlanların kapanma süresi, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da artış gösterdi.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Genel Müdürü Makbule Yönel Kaya, son dönemdeki konut satışlarına dair açıklamalarda bulundu. Kaya, İstanbul'daki aylık konut satış adetlerinin 17 binden 14 binlere gerilediğini belirtti ve "Bir yavaşlama trendi gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öne çıkan bir satış platformunda, toplam 588 bin satılık konut ilanı bulunmaktadır. Liralık ilanlar ise 182 bin adetle listeleniyor. İlginç bir detay olarak, mevcut konut ilanlarının yüzde 78'i satılıkken, sadece yüzde 22'si kiralık olarak kaydedilmiştir. Önceki yıllara kıyasla, bu oranın yarı yarıya olduğunu görmek mümkündü.

Mevcut eğilimler, konut piyasasının bir dönüşüm içerisinde olduğuna işaret ediyor. İlanların kapanma süresindeki artış, satış ve kiralık ilan oranlarındaki değişimler, yatırımcıların ve tüketicilerin piyasayı nasıl değerlendirdiklerine dair ipuçları sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu eğilimlerin nasıl devam edeceği, sektör profesyonelleri ve potansiyel konut alıcıları için büyük bir merak konusu.

İstanbul'da konut piyasasındaki yavaşlama ve ilanların kapanma süresindeki artış, sektörde bir dönüşümün işaretlerini veriyor. Bu değişimlerin ekonomik göstergelerle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu takip etmek, sektörün geleceği adına kritik öneme sahip.