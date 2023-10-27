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Kredi kartıyla artık ödeme yapılmayacak! Vatandaş şimdi nalları dikti!

Kredi kartları modern dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimizin cebinde ya da çantasında en az bir tane bulunur. Fakat son zamanlarda Türkiye'deki milyonlarca kredi kartı kullanıcısı için şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kredi kartıyla artık ödeme yapılmayacak! Vatandaş şimdi nalları dikti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 11:22

Kredi kartı komisyon oranlarındaki bu büyük artış, birçok kullanıcı ve esnaf için şaşkınlıkla karşılandı. Önceden yüzde 0.49 olan oran, bir kararla yüzde 3.5'e çıkarıldı. Peki, bu neden oldu? "Bankaların kar marjını arttırma çabası olarak görebiliriz," diye belirtiyor ekonomist Ahmet Özdemir. "Fakat bu oranın bu kadar yüksek olması esnaf ve tüketiciler için sürdürülebilir değil."

Esnafın Tepkisi: Kredi Kartı Kabulüne Son!

Bu yüksek komisyon oranlarına tepki gösteren esnaf, dükkanlarına "kredi kartı geçersizdir" tabelaları asmaya başladı. Hem esnafın hem de müşterilerin tepkisi büyük oldu. Birçok kişi bu durumu, "Paramız eriyor, bankaların eline geçiyor," şeklinde ifade etti.

Kredi Kartı Kullanımındaki Artışın Nedeni

Peki, neden kredi kartları bu kadar popüler? Özellikle pandemi sonrası nakit para taşımaktan kaçınan birçok kişi kredi kartlarını tercih ediyor. 2023 yılı itibariyle Türkiye'de aktif kullanılan kredi kartı sayısı 108 milyon 300 bine ulaştı. Bu da bankaların bu alandan büyük bir gelir elde etmek istemesinin nedenlerinden biri olabilir.

IBAN İle Ödeme Dönemi

Kredi kartı komisyonlarının yükselmesiyle birlikte, birçok esnaf müşterilere IBAN ile ödeme seçeneği sunmaya başladı. Bu yöntemle, esnaf yüksek komisyon oranlarından kaçınmayı hedefliyor. Ancak bu durum, tüketicilere ek bir yük getirebilir.

Bu durum karşısında, tüketiciler ve esnaf için en iyi yol ne olabilir? Belki de bankalarla ortak bir çözüm bulma zamanı gelmiştir. Bankaların komisyon oranlarını makul bir seviyeye çekmeleri ve esnafın da müşterilere daha esnek ödeme seçenekleri sunması gerekmektedir.

Kredi kartı komisyon oranlarının artması, esnaf ve tüketiciler için büyük bir sıkıntıya neden oldu. Bu durum, bankaların kar marjını arttırma çabaları ve kredi kartı kullanımındaki artışın bir sonucu olarak görülebilir. Fakat sorunun temelinde yatan asıl mesele, tüketicilerin ve esnafların haklarını koruyan bir sistemin oluşturulmamış olmasıdır. Umarız yakın gelecekte bu konuda daha adil ve dengeli bir çözüme ulaşabiliriz.

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