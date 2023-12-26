Kredi kartı kullananlar için duyuru yapıldı! Son dakika! Artık taksit olmayacak mı?

Kredi kartı kullananlar için duyuru yapıldı! Son dakika! Artık taksit olmayacak mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 18:19

Gelişen teknoloji ve ekonomik dinamiklerle birlikte, kredi kartları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak, son günlerde gündeme gelen kredi kartı taksitlerinin kaldırılacağı iddialarıyla birlikte, vatandaşlar gelecek yılın finansal düzenlemeleri konusunda endişe duymaya başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tüketici Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, iddiaları yalanlayarak, vatandaşları bilgilendirdi.

2024'e sayılı günler kala, kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme bekleniyor. Ancak Levent Küçük, yaptığı açıklamada, kredi kartı taksitlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Bu açıklama ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı ancak finansal konularda dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılar da yapıldı.

Levent Küçük'ün vurguladığı bir diğer konu ise küçük para puanlarının kullanım süresi oldu. Kredi kartı kullanıcılarına yapılan uyarıda, alışverişlerle biriken para puanlarının yıl sonunda sıfırlanabileceği hatırlatıldı. Birçok bankanın, yıl sonunda biriken para puanlarını sıfırladığına dikkat çekilen açıklamada, bu puanların son haftalarda değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Alışverişlerde biriken para puanlarının genellikle akaryakıt ve çeşitli mağazalarda kullanılabildiği belirtilirken, Levent Küçük, tüketicilere önemli bir hatırlatmada bulundu. Para puanlarının belirli bir süre içinde kullanılmaması durumunda, büyük bir kısmının yeni yıla devredilmediğine dikkat çeken Küçük, bu konuda müşteri bilgilendirmesine yönelik yeni bir yönetmelik ihtiyacını dile getirdi.

Öte yandan, Türk Hava Yolları gibi büyük firmaların ve bankaların, para puanlarıyla ilgili tüketicilere düzenli olarak bilgi göndermelerinin önemine değinildi. Levent Küçük, sektördeki tüm banka ve firmalara çağrıda bulunarak, para puanlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

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