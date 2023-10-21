Kredi kartı kullananlar için açıklandı! Bankalar sizlere kart kullanıyorsunuz diye 20.000 TL verecek

Kredi kartı sahiplerine özel sunulan 20.000 TL'ye kadar kredi kampanyası, son dakika haberi olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bankalardan kredi kullanmayı düşünenler için bu fırsat oldukça çekici görünüyor. Ancak, bu özel kredi fırsatını yakalamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve hangi bankaların bu kampanyayı sunduğunu incelemekte fayda var.

Kredi Detayları

Kredi Türü: İhtiyaç Kredisi

Bu özel krediler ihtiyaç kredisi olarak sunuluyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak veya beklenmedik harcamalarınızı finanse etmek için bu krediyi kullanabilirsiniz.

Kredi Miktarı: 20.000 TL'ye Kadar

Başvurularınızı yaparken 20.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bu, büyük harcamalarınız için ideal bir fırsat sunuyor.

Vadeli Seçenekler

Bankalar genellikle bu krediler için en fazla 36 ay vade seçeneği sunmaktadır. Ödeme planınızı bu vadeler arasından seçebilirsiniz.

İlk Taksit Erteleme

Özellikle bu kampanyada dikkat çeken bir avantaj, ilk taksiti 3 ay erteleyebilme imkanıdır. Bu sayede krediyi kullanmaya başladığınızda ödemelere biraz daha zaman tanıyabilirsiniz.

Başvuru Süreci

Şartları İnceleyin

Başvurmadan önce, kredi kampanyasının şartlarını detaylı bir şekilde incelemeniz önemlidir. Her bankanın kendi şartları olabilir ve bu şartları anladığınızdan emin olmalısınız.

Birden Fazla Başvuru Yapmayın

Birden fazla bankaya aynı anda başvuru yapmaktan kaçının. Birden fazla başvuru yapmak kredi notunuzu olumsuz etkileyebilir. Kendinize en uygun bankayı seçip ona başvuru yapmalısınız.

Banka Seçenekleri

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 5030 SMS kredi başvuru hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde kredi notu yüksek olan kişilere anında onay verilmektedir. Başvuruyu hızlıca yapmak için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına göndererek sonucu sadece 3 dakika içerisinde cep telefonunuza gelen mesajla öğrenebilirsiniz. Ayrıca, onay alan müşteriler en yakın QNB Finansbank şubesine kimlikleri ile birlikte giderek başvuruda bulunabilirler. Kredi kartınız QNB Finansbank üzerindeyse, online olarak da kredi kullanabilirsiniz. Bu işlemi internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası da İş Cep uygulaması aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurularını kabul etmektedir. İş Bankası müşterileri, hesaplarına giriş yaparak bu uygulama üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. İş Bankası, 20.000 TL kredilerde kredi notuna uygun olan müşterilere onay vermektedir. Ayrıca, kredi notuna göre faiz oranları da uygulanmaktadır.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Detayları

Kredi Türü İhtiyaç Kredisi Toplam Ödeme 34.913 TL Faiz Oranı % 2,59 Aylık Taksit 967 TL

Tablo 2: İş Bankası Anında İhtiyaç Kredisi Detayları

Kredi Türü Anında İhtiyaç Kredisi Toplam Ödeme 42.920 TL Faiz Oranı % 3,75 Aylık Taksit 1.189 TL

Bu tablolarda QNB Finansbank ve İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi detaylarını görebilirsiniz. Kredi türü, toplam ödeme, faiz oranı ve aylık taksit miktarları gibi önemli bilgileri içeriyorlar. Kredi seçiminizi yaparken bu detayları dikkate almanız önemlidir.