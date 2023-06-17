KPSS şartsız şehir hastanelerine işçi ve personel alımı başvuru şartları! (Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik Şehir Hastanesi)

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin yüklenici firması, son dakika bir açıklama yaparak KPSS puanı şartı aranmadan iki kadroya personel alımı yapacağını duyurdu.

Servisler Uzmanı kadrosuna başvuracak adaylar için genel şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Hemşirelik, İşletme vb. ilgili bölümlerden mezun olmak,

En az 3 yıl hastane işletme yönetimi deneyimine sahip olmak,

İyi iletişim becerilerine sahip olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Gaziantep'te ikamet etmek veya edebilmek.

Başvuru linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/ronesans-saglik-servisler-uzmani-3411592

İnsan Kaynakları Sorumlusu kadrosuna başvuracak adaylar için ise şu şartlar açıklanmıştır:

İlgili üniversite bölümlerinden mezun olmak,

Personel özlük ve bordro işleri konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

Alt yüklenici yönetimi konusunda deneyimli olmak,

Tercihen SAP HR modülüne hakim olmak,

Tercihen hastane işletmesinde çalışmış olmak,

İş Kanunu, İşkur teşvikleri ve çalışma mevzuatlarına hakim olmak,

İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek,

Planlama, iş takibi ve raporlama konularında güçlü olmak,

İyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,

Gaziantep'te ikamet etmek veya edebilmek.

Başvuru linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/ronesans-saglik-insan-kaynaklari-sorumlusu-3506614

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yapılan personel alımlarında ise şu şartlar aranmaktadır:

Temizlik Şefi kadrosu için:

En az 2 yıl temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde deneyimli olmak,

Üniversite mezunu olmak (Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerden mezun olmak),

Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi olmak,

Aktif olarak Microsoft Office programlarını kullanabilmek,

Ankara Etlik, İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri personel alımları için başvuru şartları belirlendi. Adaylardan aşağıdaki kriterlere uyum sağlamaları beklenmektedir:

Başvuracak adayların, lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İlgili bölüme bağlı olarak, orta, iyi veya çok iyi düzeyde İngilizce bilmek önemli bir şarttır.

Adayların güçlü iletişim becerilerine ve insan ilişkilerine sahip olmaları beklenmektedir.

Kalite ve sonuç odaklı çalışabilme yetenekleri değerlendirilecektir.

Yeniliklere ve gelişime açık olmak, başvuru yapacak adaylar için olumlu bir özelliktir.

Erkek adaylar için, tercihen 2 yıl tecilli veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Başvurular, aşağıdaki link aracılığıyla gerçekleştirilebilir:

Başvuru Linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/turkerler-insaat-turizm-maden-enerjiur-tic-ve-san-genel-basvuru-2969124

Bu şartlara uygun adaylar, başvuru linki üzerinden gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler.