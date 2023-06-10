KPSS şartsız PTT’ye temizlik, güvenlik görevlisi, şoför ve işçi alımı başladı! İşte PTT personel alımı şartları...

İşte PTT personel alımı şartları... KPSS şartsız PTT’ye temizlik, güvenlik görevlisi, şoför ve işçi alımı başladı- Son dakika haberine göre, PTT'de ciddi bir personel eksikliği olduğu ve bu eksikliğin giderilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında, PTT şubelerine personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Detaylar gecce.com.tr'de.

Yapılan açıklamada, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliği"nin 7. maddesi çerçevesinde iş gücü tespitlerinin yapıldığı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Ayrıca, bildirimde kadrolu işçi alımı yapılacağına da vurgu yapıldı.

KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek olan PTT personel alımı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför gibi kadrolar için yapılacak. Başvuruların senenin sonuna doğru, seçim sürecinde uygulanacağı belirtildi. PTT personel alımıyla ilgili detaylar ve başvuru süreci hakkında güncel bilgilere ilanlardan ve resmi duyurulardan takip edebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların hazırlıklarını şimdiden yapmaları ve ilgili duyuruları yakından takip etmeleri önemlidir.

PTT'nin politikaları zamanla değişebilir. Güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için PTT'nin resmi web sitesini ziyaret etmenizi veya PTT insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmenizi öneririm.

PTT, farklı pozisyonlarda personel alımları yapabilmektedir. İş ilanları genellikle PTT'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulur ve başvurular elektronik olarak alınır. İş ilanlarında yer alan pozisyonlara göre değişmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki şartlar aranabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İlgili pozisyon için belirlenen yaş aralığında olmak. En az lise mezunu olmak. Bazı pozisyonlarda üniversite mezunu olma şartı da aranabilir. Görev yapılacak ilde ikamet etmek veya görevlendirildiğinde ilgili ilde ikamet etmeye hazır olmak. PTT'nin belirlediği sağlık şartlarını sağlamak. Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak. İlgili pozisyon için belirlenen diğer özel şartları sağlamak.

PTT personel alımı süreci genellikle şu adımlardan oluşur: