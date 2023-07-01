KPSS şartsız memur olma müjdesi! DSİ en az ilkokul mezunu 18-33 yaş arası personel alım ilanı yayımladı! İşte o başvuru şartları

DSİ en az ilkokul mezunu 18-33 yaş arası personel alım ilanı yayımladı! İşte o başvuru şartları... KPSS şartsız memur olma müjdesi- DSİ (Devlet Su İşleri), sağladığı sosyal imkanlar ve yüksek maaşlarıyla çalışanlar arasında büyük ilgi gören kamu kurumlarından biridir. DSİ'nin yeni personel alım ilanı, bekleyişini sürdüren adaylar için nihayet yayımlandı. KPSS şartı aranmadan personel alımı gerçekleştiren DSİ, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine göre belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve 33 yaşını aşmamış kişilere memur olma fırsatı sunmaktadır. İşte DSİ personel alımıyla ilgili detaylar...

DSİ'nin yayımlanan personel alım ilanına göre, söz konusu personeller Eğirdir Boğazova Sulama Birliği bünyesinde görevlendirilecektir. Başvurular, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden 26 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. En dikkat çekici avantajlardan biri ise bu pozisyon için KPSS şartı aranmamasıdır. İlgili pozisyona, en az ilkokul mezunu ve KPSS şartı olmaksızın 18-33 yaş arasındaki bireyler başvurabilecektir.

Erkek adaylar için askerlik şartı bulunan bu pozisyonda, askerliğini yapmamış olan bireylerin başvuruları ne yazık ki kabul edilmeyecektir. DSİ Sulama Birliği bünyesinde 2 kişilik boş kadro ile Beden İşçisi (Genel) alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular 26 Haziran 2023 Pazartesi günü başlamış olup, 2 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapan adaylar arasında yapılacak kura çekimiyle 2 kişi işe alınacaktır. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Cami Mahallesi Ağalar Sokak No:8 Kat:2, Eğirdir/ISPARTA adresinde yapılacaktır. Kura sonuçları, Sulama Birliği'nin duyuru panosuna asılarak ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle sonuçları öğrenmek isteyen adayların duyuru panosunu takip etmeleri gerekiyor.