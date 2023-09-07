KPSS şartsız kamu kurumlarına tam 32000 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar

Kamuda yapılacak olan bu büyük personel alımları, hem adaylara iş fırsatları sunuyor hem de kamu kurumlarının kadrolarını güçlendirerek hizmet kalitesini artırıyor. Kamu kurumlarının kadrolarını güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. İşte, bu önemli alım süreci ile ilgili tüm detaylar!

Kamu Personel Alımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Türkiye'de kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar, iş ilanlarını yakından takip ederek kendilerine uygun fırsatları kaçırmamak için büyük bir heyecanla bekliyorlar. Son haberlere göre, kamu kurumları bu heyecanı paylaşıyor ve personel alımlarına devam ediyorlar. Peki, bu alımların detayları nedir?

KPSS Şartı Aranmıyor!

Kamu personel alımları genellikle KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanlarına dayalı yapılırken, bu sefer farklı bir yaklaşım benimseniyor. Adaylardan KPSS şartı aranmayacak! Bu, daha fazla kişinin başvurabileceği anlamına geliyor ve iş fırsatlarını genişletiyor.

Binlerce Yeni Personel Alımı Yapılacak

Eylül 2023 tarihine kadar, Türkiye genelinde toplamda 32.000 yeni personel alımı yapılacak. Bu alımlar, farklı kamu kurumları için geçerli olacak ve çeşitli pozisyonları kapsayacak. İşte bazı kamu kurumları ve alınacak personel sayıları:

Adalet Bakanlığı: 1.142

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı): 68

Bursa Büyükşehir Belediyesi: 10

Pamukkale Üniversitesi: 71

Gerede Belediyesi: 2

Bolvadin Belediyesi: 3

Etimesgut Belediyesi: 1

Çankırı Belediyesi: 1

Yahşihan Belediyesi: 20

Sermaye Piyasası Kurulu: 100

Beyoğlu Belediyesi: 3

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi): 5

Bu alımlarla birlikte, kamu sektöründe çalışma fırsatı yakalayan kişi sayısı oldukça yüksek olacak. İşte bu alımlar için aranan bazı temel şartlar: