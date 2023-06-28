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KPSS şartsız en az 18.450 TL maaşla yeni ilanlar duyuruldu! Şehir hastanelerine personel ve işçi alımları başladı

Son zamanlarda milyonlarca genç ve orta yaş vatandaş, işsizlik nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor Ancak, yeni ilanlarla birlikte kurumlar tarafından istihdam edilmeye başlandı.

KPSS şartsız en az 18.450 TL maaşla yeni ilanlar duyuruldu! Şehir hastanelerine personel ve işçi alımları başladı
Yayın Tarihi : 2023-06-28 13:16

Şehir hastanelerine personel ve işçi alımları başladı! KPSS şartsız en az 18.450 TL maaşla yeni ilanlar duyuruldu- Son zamanlarda milyonlarca genç ve orta yaş vatandaş, işsizlik nedeniyle geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Ancak, yeni ilanlarla birlikte kurumlar tarafından istihdam edilmeye başlanmışlardır. Bu alımlarda KPSS şartı aranmamaktadır. Özellikle şehir hastaneleri, yüzlerce kişinin yeni iş sahibi olmasını sağlayacak alımlar gerçekleştirmektedir.

İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tecrübeleri olan veya bu alanda çalışmak isteyen kişiler, şehir hastanelerinde çalışmak ve daha yüksek maaşlarla çalışmak için başvurularını yapmaktadırlar. Başvuru şartları ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen şehir hastanelerinde, yüklenici firmalar aracılığıyla alımlar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Samsun, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Gaziantep ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerinde alımlar yapılacaktır.

Alımlar çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecektir. İnsan Kaynakları Yöneticisi/Yönetmeni, Güvenlik Müdürü, Transfüzyon Merkezi Laboratuvar Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Elektrik Mühendisi, Teknik Ofis İnşaat Mühendisi, Servisler Uzmanı ve Onsite Linux Destek Uzmanı gibi pozisyonlar için alımlar yapılacaktır. Başvuru şartları, alım yapılacak hastane ve kadroya göre değişkenlik gösterebilir. Bazı kadrolar için deneyim şartı aranmaktadır.

KPSS şartsız en az 18.450 TL maaşla yeni ilanlar duyuruldu! Şehir hastanelerine personel ve işçi alımları başladı

Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Başvuru ilanlarına ve detaylarına 'https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=sehir%20hastane' adresinden ulaşılabilir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru ilanlarını dikkatlice incelemeleri ve başvuru şartlarını karşıladıklarından emin olmaları önemlidir.

Şehir hastanelerinin gerçekleştirdiği alımlar, işsizlik sorunu yaşayan genç ve orta yaş vatandaşlar için umut verici bir fırsat sunmaktadır. Bu alımlar, iş arayanların iş hayatına katılımını sağlayarak ekonomik anlamda rahatlamalarına yardımcı olacaktır.

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