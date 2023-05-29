KPSS şartsız en az 15.000 TL maaşla bir çok ilde şehir hastanesine personel ve işçi alımı başladı: İŞKUR ilanlar, başvuru şartları ve kadrolar

İşte ilanlar, başvuru şartları ve kadrolar... KPSS şartsız en az 15.000 TL maaşla bir çok ilde şehir hastanesine personel ve işçi alımı başladı- Sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan şehir hastaneleri, hizmet sunabilmek için Yap İşlet Devret modeliyle yüklenici firmalar aracılığıyla inşa edilmektedir. Büyük bir kısmı özel sektör şirketleri tarafından işletilen bu hastaneler, personel eksikliklerini gidermek amacıyla KPSS'siz personel ve işçi alımları gerçekleştirmektedir. Son dönemde, şehir hastaneleri bünyesinde KPSS'siz personel ve işçi alımlarına dair birçok ilan yayınlanmaktadır. Bu alımlar, genellikle temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, hasta bakıcı, aşçı, teknisyen, tekniker gibi pozisyonlar için yapılmaktadır. Bu ilanlar, hastanelerin personel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir ve başvurular İŞKUR üzerinden kabul edilmektedir.

Şehir hastaneleri bünyesinde yapılacak KPSS'siz personel ve işçi alımlarına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Kocaeli Şehir Hastanesi:

3 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı

30 Temizlik Görevlisi

20 Garson

20 Hastane Hizmetlisi

20 Aşçı Yardımcısı

10 Aşçı

20 Silahsız Güvenlik Görevlisi

Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi:

3 Laboratuvar Teknikeri

50 Temizlik Görevlisi

Gaziantep Şehir Hastanesi:

10 Çamaşırcı

250 Temizlik Görevlisi

250 Beden İşçisi

Kayseri Şehir Hastanesi:

2 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü

2 Garson

Ankara Şehir Hastanesi:

3 Vardiya Amiri

10 Beden İşçisi

Manisa Şehir Hastanesi:

2 Patoloji Laboratuvar Teknikeri

1 Sağlık Teknikeri

Eskişehir Şehir Hastanesi, Özel Ege Şehir Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi gibi birçok hastane de personel alımı yapmaktadır. Başvurular için İŞKUR web sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. İlgili iş ilanlarını araştırarak, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu bulduktan sonra, İŞKUR web sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. İş ilanları bölümünde "ŞEHİR HASTANESİ" pozisyonlarını arayarak, ilgili iş ilanlarının detaylarını inceleyebilir ve başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başvuru yaparken, gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak hazırlamanız önemlidir. İstenilen belgeler ve başvuru süreciyle ilgili detayları ilanlarda bulabilirsiniz. Başvurularınızı zamanında ve doğru şekilde tamamlamanız, şansınızı artıracaktır.

Şehir hastaneleri, KPSS'siz personel ve işçi alımlarıyla, sağlık hizmetlerinde nitelikli ve güvenilir bir kadro oluşturma hedefini sürdürmektedir. Bu fırsatları değerlendirerek, sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için önemli bir kapı aralanmaktadır.