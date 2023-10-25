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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zammı kaç para oldu? İşte zamlı otoyol ve köprü ücretleri

Köprü geçiş ücretlerindeki zamların yanı sıra otoyol geçiş ücretlerinde de benzer oranlarda artışlar yapıldı. Bu zamlar, özellikle sık sık otoyol kullanan sürücüler için ekstra bir maliyet oluşturacak.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zammı kaç para oldu? İşte zamlı otoyol ve köprü ücretleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 08:49

Türkiye'de araç sahiplerinin cebini yakından ilgilendiren bir konu daha gündeme geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zammı resmi olarak duyurdu. Peki, bu zamlar ne kadar oldu ve hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Resmi Açıklama

Son günlerde köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu iddialara son vererek yeni tarifeyi resmi olarak duyurdu. Açıklamada, “Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.” denildi.

Yeni Tarife Ne Kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı yeni tarifeye göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi:

  • 2 Akslı Araçlar (3.20 m'den küçük): 15 TL
  • 2 Akslı Araçlar (3.20 m ve daha büyük): 19 TL
  • 3 Akslı Araçlar: 42 TL
  • 4 ve 5 Akslı Araçlar: 83 TL
  • 6 ve Daha Fazla Akslı Araçlar: 110 TL
  • Motosikletler: 6 TL

Bunun yanı sıra, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için belirlenen yeni geçiş ücretleri de açıklandı. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü için belirlenen yeni tarife, araç sahiplerinin dikkatini çekti.

Otoyol Geçiş Ücretlerine de Zam Geldi

Türkiye'de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar, araç sahiplerinin bütçesini yakından ilgilendiriyor. Yapılan bu zamlar, özellikle sık sık bu yolları kullanan sürücüler için ekstra bir maliyet oluşturacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla birlikte artık araç sahipleri, köprü ve otoyol geçişlerini yeni tarifeye göre ödeyecekler. Bu zamların, ekonomik koşullar ve maliyetler göz önünde bulundurularak yapıldığı belirtiliyor. Ancak araç sahipleri, bu zamların kendilerine ekstra bir yük getireceğini düşünüyor. Önümüzdeki günlerde bu zamların etkilerini görmek mümkün olacak.

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