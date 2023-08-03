Konut fiyatları düşer mi, almak için en doğru vakit ne zaman? İslam Memiş konut alacak satacaklara uyarı yaptı

İslam Memiş konut alacak satacaklara uyarı yaptı! Konut fiyatları düşer mi, almak için en doğru vakit ne zaman- Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin ve gayrimenkul piyasalarını yakından takip edenlerin merakla beklediği sorulara cevaplar sunan İslam Memiş, bugünkü yazısında önemli konulara değindi. Altın ve para piyasalarındaki yorumları ile tanınan İslam Memiş, arsa ve emlak piyasaları hakkında merak edilen sorulara aydınlık getiriyor.

Gayrimenkul Yatırımının En Doğru Zamanı

Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının artışı son zamanlarda sıkça konuşulan bir konu. Enflasyonun etkisi altında, gayrimenkulün değer kazanması oldukça olağan. Ancak günümüzde bazı kişiler gayrimenkul fiyatlarının şişirilmiş olduğunu düşünebiliyorlar. Peki, gayrimenkul almak için doğru zaman ne zaman?

İslam Memiş'e göre, son dönemde gayrimenkul fiyatlarının balon gibi şişirilmiş olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak, bu konuda doğru kararı verebilmek için son dönem gayrimenkul satış istatistiklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2023 konut satış istatistiklerine göre, haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu rakam yüzde 44,4 azalmış durumda. Ocak-Haziran döneminde ise konut satışlarında yüzde 22,1'lik bir düşüş kaydedilmiş.

Bu azalışın nedenleri arasında faizlerin yükselmesi, Kredi Kayıt Bürosu sürecinin etkisi ve borsada cazip getiri imkanlarının sunulması gibi faktörler yer alıyor. Bu durum, talebin düşmesine neden olmuş durumda. Ev almayı düşünen kişiler, nakit paralarını daha cazip getiri fırsatlarına yönlendirmişler. Hatta bazıları, kısa vadeli getiri sağlayan faizlere karşı kira ödemeyi tercih etmişler. Ancak İslam Memiş, bu kararın doğruluğunun tartışmalı olduğunu belirtiyor.

Özetle, gayrimenkul fiyatlarının düşüp düşmeyeceği sorusu hala muamma. Ancak, değer kaybı yaşanmasa da, TL bazlı maliyetlerin arttığı ve bu artışın devam edeceği bir sektörün varlığından bahsedebiliriz.

Gayrimenkul ve Yabancı Yatırımcılar

Haziran ayında gerçekleşen konut satışlarında, ilk el konut satışları 25 bin 886 olarak kaydedilirken, ikinci el konut satışları 57 bin 750 olarak gerçekleşti. Ayrıca, yabancılara yapılan konut satışlarında da dikkat çekici bir artış görülüyor. Haziran ayında 2 bin 625 konut yabancı yatırımcılara satıldı. En fazla konut satışı gerçekleştiren ülkeler sıralamasında ise Rusya, İran, Irak ve Ukrayna ilk sıralarda yer aldı.

Toprak ve Gayrimenkul Yatırımının Geleceği

Gayrimenkul yatırımı konusunda uzun vadeli düşünmek her zaman avantaj sağlar. İslam Memiş, gayrimenkulün yanı sıra tarla ve arsa yatırımlarının da değerine dikkat çekiyor. Son yıllarda tarla satışlarının arsa satışlarını geride bıraktığını belirten Memiş, tarla almanın daha küçük miktarlarla mümkün olduğunu ve yeni imar alanlarına olan talebin bu yatırımı cazip kıldığını ifade ediyor.

Kısa vadede altın, borsa ve döviz gibi enstrümanlar önemli getirilere sahip olabilir. Ancak uzun vadede altın, gayrimenkul ve toprak yatırımlarının daha fazla kazandırdığını vurguluyor. Son 13 yılda elde edilen getirilere bakıldığında altının yüzde 2.429, konutun (kira gelirleri dahil) yüzde 2.038, dolar vadeli mevduatın yüzde 1.665, euro vadeli mevduatın yüzde 1.127, TÜFE'nin yüzde 647 ve TL vadeli mevduatın yüzde 350 getiri sağladığı görülüyor.

Altın yatırımı, kira geliri elde etmek amacıyla yapılan gayrimenkul alımları, ve toprak yatırımları enflasyona karşı koruma sağlama açısından önem taşıyor. Ayrıca, yeni şehirlerin ve imar alanlarının toprak yatırımı için avantaj sunmaya devam ettiğini unutmamak gerek.