Advert

Kolaya zam geldi; 2,5 litre 43 TL oldu

Kolaya bir zam daha. Temmuz ayında zamlanan ve 40 TL olan Kola yine zamlandı. 2,5 litre kola 43 TL oldu! son dakika kolaya gelen zam sosyal medyada isyan ettirdi.

Kolaya zam geldi; 2,5 litre 43 TL oldu
Yayın Tarihi : 2023-07-17 15:00

Kolaya bir zam daha geldi. Coca Cola ürünlerine Temmuz ayında gelen yüzde 20 zam sonrası 2.5 lite Coca Cola 40 TL olmuştu. Bu sabah itibariyle Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir zam haberi daha duyurdu.

Kolaya bir zam daha!

Erol Dündar, Temmuz ayının başında 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olmuştu, bugün itibariyle 43 TL oldu. Aralık ayında 30 TL çıkarak büyük ses getiren zam, bugün itibariyle 43 TL oldu. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda fiyatı ise 20 TL idi.

Asitli içecekler son fiyatları 17 Temmuz 2023

Coca Cola 2.5 Litre: 43 TL

Fanta 2.5 Litre: 43 TL

Sprite 2.5 litre: 41.5 TL

Coca Cola, Fanta 1.75 litre: 32 TL

Coca Cola, Fanta, Sprite 1 litre: 25 TL

Benzer Haberler
Emekliye 10 maaş faizsiz kredi ve 3 maaş nakit avans müjdesi az önce geldi! Emekliler artık parasız kalmayacak! Emekliye 10 maaş faizsiz kredi ve 3 maaş nakit avans müjdesi az önce geldi! Emekliler artık parasız kalmayacak!
Geometrinin Saf ve Şiirsel Hali Karaca’da Geometrinin Saf ve Şiirsel Hali Karaca’da
Milletler Ligi'nde şampiyon Filenin Sultanları oldu! Milletler Ligi'nde şampiyon Filenin Sultanları oldu!
Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin! T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin! T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın
Ziraat Bankası Akbank Enpara 60.000 TL faizsiz kredi veriyor! Haber az önce Genel Müdürlerden geldi Ziraat Bankası Akbank Enpara 60.000 TL faizsiz kredi veriyor! Haber az önce Genel Müdürlerden geldi
Almayan bin pişman olur! Renault Clio ÖTV muafiyetli satılmaya başladı! Bu fiyata kapış kapış gider! Almayan bin pişman olur! Renault Clio ÖTV muafiyetli satılmaya başladı! Bu fiyata kapış kapış gider!
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!
  • 15-07-2023 19:48

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!