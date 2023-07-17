Kolaya zam geldi; 2,5 litre 43 TL oldu

Kolaya bir zam daha geldi. Coca Cola ürünlerine Temmuz ayında gelen yüzde 20 zam sonrası 2.5 lite Coca Cola 40 TL olmuştu. Bu sabah itibariyle Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir zam haberi daha duyurdu.

Kolaya bir zam daha!

Erol Dündar, Temmuz ayının başında 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olmuştu, bugün itibariyle 43 TL oldu. Aralık ayında 30 TL çıkarak büyük ses getiren zam, bugün itibariyle 43 TL oldu. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda fiyatı ise 20 TL idi.

Asitli içecekler son fiyatları 17 Temmuz 2023

Coca Cola 2.5 Litre: 43 TL

Fanta 2.5 Litre: 43 TL

Sprite 2.5 litre: 41.5 TL

Coca Cola, Fanta 1.75 litre: 32 TL

Coca Cola, Fanta, Sprite 1 litre: 25 TL