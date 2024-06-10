KÖK MAAŞ ZAMMI DUYURU! Emeklilere Ödemeler Temmuz Ayında Yapılacak! Zamlar Gelecek!

KÖK MAAŞ ZAMMI DUYURU! Emeklilere Ödemeler Temmuz Ayında Yapılacak! Zamlar Gelecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 00:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiyi yönetmesiyle birlikte, emekli ve memurlara yapılacak zam oranları da onun onayından geçiyor. Ancak, 2024 Temmuz ayında emekliler için kök maaş tehlikesi ciddi bir sorun olarak gündemde. Yapılan açıklamalar, emeklileri hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Emeklilerin kök maaşına zam yapılmasına Mehmet Şimşek'ten onay çıkmadığı belirtiliyor, bu da en düşük emekli maaşı olan 10.000 TL'nin sabit kalabileceği anlamına geliyor.

Kök Maaşa Zam Yapılmazsa Ne Olur?

Emeklilerin kök maaşına zam yapılmasına Mehmet Şimşek'ten onay çıkmaması durumunda, Temmuz ayında emekliler aynı maaşı almaya devam edecek. Bu da en düşük emekli maaşı olan 10.000 TL'nin sabit kalması anlamına geliyor. Haziran ayında enflasyon farkının yüzde 1.5 civarında çıkacağı tahmin edilse de, bu fark kök maaşa yansıtılmadığında emeklilerin alım gücünde ciddi bir azalma yaşanacak.

Enflasyon Farkı ve Zam Oranları

Haziran ayında beklenen yüzde 1.5 enflasyon farkı, kök maaşa eklenmediği sürece emeklilerin maaşlarında hissedilir bir artış sağlamayacak. Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı bu durumda yüzde 20'yi bile bulmayabilir. Böyle bir senaryoda, emeklilerin yaşam standartları ciddi anlamda düşecek ve ekonomik sıkıntılar artacak.

Seyyanen Zam İhtiyacı

Kök maaş zammı yapılmazsa, emeklilere seyyanen zam verilmesi zorunlu hale geliyor. Kök maaşa zam yapılmadığı sürece, emekliler enflasyon karşısında ezilecek ve 6 ay boyunca tarihteki en kötü günlerini yaşayacaklar. Bu nedenle, hükümetin emeklilere seyyanen zam yapması gerekecek. Seyyanen zam, kök maaşa yapılmayan zammın telafisi olarak, emeklilerin alım gücünü korumak için en etkili çözüm olarak görülüyor.

Dar Gelirliden Tasarruf Yapılamaz

Dar gelirli emeklilerin yaşam standartlarını korumak, ekonomik politikaların temel hedeflerinden biri olmalıdır. Dar gelirliden tasarruf yapılamaz ilkesi, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Emeklilerin kök maaşlarına yapılacak zamların ertelenmesi veya iptal edilmesi, sosyal adaleti zedeleyecektir. Bu nedenle, hükümetin dar gelirli emekliler için gerekli adımları atması ve onların yaşam koşullarını iyileştirmesi elzemdir.

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