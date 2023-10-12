KKM cazibesini kaybetti! Yatırımcılar koşarak kaçıyor

6 Ekim haftasında, kur korumalı mevduatlarda gözlemlenen hızlı düşüş finans sektöründe dikkatleri çekti. Bu düşüş, tarihsel verilere göre en büyük haftalık azalmayı temsil ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre, kur korumalı mevduatlarda 74,6 milyar TL'lik rekor bir düşüş yaşandı. 6 Ekim haftasını kapsayan bu süreçte, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye indi. Dolar bazında değerlendirildiğinde ise bu büyüklük 117,3 milyar dolara denk geliyor.

Bu önemli düşüş, ekonomik göstergelerin yorumlanmasında ve politika belirlemelerinde önemli bir rol oynayabilir. Uzmanlar, bu değişimin nedenlerini ve olası etkilerini değerlendiriyor.

KKM'de 7. Haftada da Düşüş Devam Ediyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki düşüş trendi, 6 Ekim haftasıyla beraber yedinci haftasına girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre; 6 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 406 milyon dolarlık bir düşüşle toplamda 171,6 milyar dolara geriledi. Ancak parite etkisinden arındırıldığında bu mevduatların 551 milyon dolarlık bir artış gösterdiği belirtildi.

Parite etkisinden temizlenen verilere göre, döviz mevduatlarındaki değişiklikler incelendiğinde; gerçek kişilerde 570 milyon dolarlık bir azalış, tüzel kişilerdeyse 1,1 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Bu veriler, ekonominin farklı kesimlerinde nasıl hareketlenmeler olduğuna dair önemli ipuçları sunuyor.

KKM Düzenlemelerinde Yeni Dönem

Kur korumalı mevduatlar (KKM) üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemeler son dönemde sıkça gündemde yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son hamlesi, uygulama talimatında gerçekleştirdiği değişiklikle dikkat çekti. Bu değişiklik kapsamında, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda yer alan asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak bu değişiklik, son dönemde yapılan diğer düzenlemeleri göz ardı etmemizi engelliyor. Özellikle Ağustos ayında gerçekleşen bir başka önemli değişiklikle, menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu ortadan kaldırıldı. Yeni getirilen sistemde, kur korumalı hesapları TL mevduat kategorisine dahil etmeksizin, standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranını artırma hedefiyle yeni bir TL payı rasyosu tanımlandı. Bu değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.