Advert

KKM cazibesini kaybetti! Yatırımcılar koşarak kaçıyor

Doların TL karşısında sürekli değer kazanmasını önlemek ce yatırımcıların TL cinsinden yatırım yapmalarını sağlamak için yürürlüğe giren Kur Korumalı Mevduat Hesabı cazibesini kaybetti. KKM'de parası olan vatandaşlar adeta koşarak kaçıyor. Mevduat faizlerinde yaşanan aşırı artış yatırımcılara KKM'den çok daha cazip fırsatlar sunuyor.

KKM cazibesini kaybetti! Yatırımcılar koşarak kaçıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 18:51

6 Ekim haftasında, kur korumalı mevduatlarda gözlemlenen hızlı düşüş finans sektöründe dikkatleri çekti. Bu düşüş, tarihsel verilere göre en büyük haftalık azalmayı temsil ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre, kur korumalı mevduatlarda 74,6 milyar TL'lik rekor bir düşüş yaşandı. 6 Ekim haftasını kapsayan bu süreçte, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye indi. Dolar bazında değerlendirildiğinde ise bu büyüklük 117,3 milyar dolara denk geliyor.

Bu önemli düşüş, ekonomik göstergelerin yorumlanmasında ve politika belirlemelerinde önemli bir rol oynayabilir. Uzmanlar, bu değişimin nedenlerini ve olası etkilerini değerlendiriyor.

KKM'de 7. Haftada da Düşüş Devam Ediyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki düşüş trendi, 6 Ekim haftasıyla beraber yedinci haftasına girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre; 6 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 406 milyon dolarlık bir düşüşle toplamda 171,6 milyar dolara geriledi. Ancak parite etkisinden arındırıldığında bu mevduatların 551 milyon dolarlık bir artış gösterdiği belirtildi.

Parite etkisinden temizlenen verilere göre, döviz mevduatlarındaki değişiklikler incelendiğinde; gerçek kişilerde 570 milyon dolarlık bir azalış, tüzel kişilerdeyse 1,1 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Bu veriler, ekonominin farklı kesimlerinde nasıl hareketlenmeler olduğuna dair önemli ipuçları sunuyor.

KKM Düzenlemelerinde Yeni Dönem

Kur korumalı mevduatlar (KKM) üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemeler son dönemde sıkça gündemde yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son hamlesi, uygulama talimatında gerçekleştirdiği değişiklikle dikkat çekti. Bu değişiklik kapsamında, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda yer alan asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak bu değişiklik, son dönemde yapılan diğer düzenlemeleri göz ardı etmemizi engelliyor. Özellikle Ağustos ayında gerçekleşen bir başka önemli değişiklikle, menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu ortadan kaldırıldı. Yeni getirilen sistemde, kur korumalı hesapları TL mevduat kategorisine dahil etmeksizin, standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranını artırma hedefiyle yeni bir TL payı rasyosu tanımlandı. Bu değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

Benzer Haberler
Yabancı Yatırımcılar Hisse Satışında Rekor Kırdı Yabancı Yatırımcılar Hisse Satışında Rekor Kırdı
Avrupa istila altında! Paris'ten sonra Londra'ya sıçradı Avrupa istila altında! Paris'ten sonra Londra'ya sıçradı
Kanseri yendi ihmal sonucu oluşan trafik kazasına kurban gitti Kanseri yendi ihmal sonucu oluşan trafik kazasına kurban gitti
Paris istila altında! Peki tahtakurusu olayının arkasında neler var? Paris istila altında! Peki tahtakurusu olayının arkasında neler var?
Emeklinin hevesi kursağında mı kalacak? 5 Bin TL'lik ikramiye Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor Emeklinin hevesi kursağında mı kalacak? 5 Bin TL'lik ikramiye Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor
Doğanın mucizesi zeytinin bu faydalarını duyduktan sonra kahvaltı sofrasından eksik etmeyeceksiniz Doğanın mucizesi zeytinin bu faydalarını duyduktan sonra kahvaltı sofrasından eksik etmeyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!