Kızılcık Şerbeti'ne bir kez daha ceza geldi! RTÜK affetmedi!

RTÜK, daha önce yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti dizisinin bir bölümünde aynı deterjan markasının birden fazla kez reklamının yapılması üzerine Show TV'ye idari para cezası verdi.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun bulunduğu Kızılcık Şerbeti adlı dizide yapılan reklamın RTÜK tarafından cezalandırılmasına sebep oldu.

RTÜK, dizinin bölümlerinde aynı deterjan markasının reklamlarının sıkça gösterilmesine yönelik gelen şikayetleri değerlendirerek kanala ceza verdi.

Cezanın duyurusunu, RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kendi hesabından yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisi daha önce de benzer bir nedenle ceza almıştı. RTÜK, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğu gerekçesiyle beş hafta yayın durdurma ve 1.5 milyon TL para cezası vermişti.