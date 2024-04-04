Kızılcık Şerbeti'nden merak uyandıran yeni fragman

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım, Doğa ve Ünallar'ın evinde yaşanan gergin anları vurgulayarak dikkat çekti. Pembe'nin sözleriyle yaşanacak savaşın habercisi olan tanıtımda, Abdullah'ın Görkem'in gerçek yüzünü görmeye başlaması da ön plana çıktı. Ayrıca, Kıvılcım'ın ödül törenine Çimen'in gelmesi herkesi şaşırtırken, Nursema'nın Umut'un sahne aldığı lansmanda öğrendiği gerçekle yıkılması da izleyicileri heyecanlandırdı.

58. bölümde neler olacağına dair ipuçları veren tanıtım, Pembe'nin Görkem'in ani değişimi karşısında şaşkınlık yaşaması ve Kayhan'ın Çimen'in düğününe gelmemesinden rahatsız olması gibi olaylara odaklanıyor. Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar da merak uyandırıyor.

Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı ve Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Dizide ayrıca Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan gibi isimler de rol alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV'de izleyicilerle buluşacak!



İşte Kızılcık Şerbeti’nin 58. Bölüm 2. Fragmanı;