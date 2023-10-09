Kızılcık Şerbeti 34. Bölüm 2. Fragmanı: Ömer'in Hastalığı Derinleşiyor

Kızılcık Şerbeti 34. bölümünün 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde, Doğa ve Fatih arasındaki ilişki adeta bir aşk savaşına dönüşüyor.

Doğa'dan Fatih'e Sert Rest: "Sen Kendinden Başka Kimseyi Sevemezsin"

Doğa'nın Fatih'e sert tepkisi dikkat çekerken, Fatih'in, Doğa'ya "Evindeyim, istediğim her şeye sahip olabilirim" demesi üzerine Doğa'nın verdiği "Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin" yanıtı, fragmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Ömer'in Hastalığı Derinleşiyor

Ömer'in hastalığı giderek ilerlerken, doktorunun "Bu hastalıkla yaşamayı öğrenmelisin" tavsiyesi üzerine Ömer'in verdiği "Yani ölüm yavaş mı gelecek?" tepkisi yürek burktu.

Alev, Rüzgar ve Pembe Üçgeninde Sürpriz İtiraf

Alev'in, eski sevgilisi Rüzgar'a "Bir kadın bana takıntılı" demesi ve Rüzgar'ın, "Sen o kadının kocasına takıntılısın" yanıtı, fragmanda dikkat çeken bir diğer önemli an oldu.

Nursema ve Umut İlişkisinde Yeni Gelişmeler

Nursema, evlilikleri kötü giden Umut'a karşı tavırlarını değiştirmeye başladı. Umut ile arasına giren Ertuğrul'un varlığı, ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Nursema'nın, hocası Ertuğrul'u Umut ile tanıştırması, yeni bölümün dikkat çekici sahnelerinden biri.

Nilay'dan Başörtüsü Kararı

Dizinin beğenilen karakterlerinden Nilay, hamileliği sürecinde başörtüsünü çıkaracak. Bu karar, ünlü oyuncu Feyza Civelek'in bir röportajında verdiği bilgiyle ortaya çıktı.