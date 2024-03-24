Kızılay'dan Arapça Bilen Personel Alımları Başladı!

Kızılay'dan Arapça Bilen Personel Alımları Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2024 10:18

Kızılay'dan Arapça Bilen Personel Alımları Başladı! Türk Kızılayı, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımları gerçekleştirmektedir. Özellikle engelli bireylere yönelik iş imkanları sunan Kızılay, çeşitli pozisyonlarda KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. İşte detaylar:

Kızılay'ın yeni personel alımı duyurusuna göre, farklı pozisyonlarda iş imkanları sunulmaktadır. Tercüman (Arapça-Engelli) pozisyonunda başvuru yapacak adaylardan Arapça bölümünden mezun olmaları ve %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmaları istenmektedir. Uluslararası Bölge Uzmanı pozisyonu için ise uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi lisans mezunu olma gerekliliği ve ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilgisine sahip olma şartı bulunmaktadır.

Diğer yandan, Stratejik İletişim Uzmanı ve Dijital Medya Uzmanı pozisyonları da açılmıştır. İlgili lisans mezunu olma koşulu aranan bu pozisyonlarda, İngilizce bilgisine ve belirli bir deneyime sahip olmak gerekmektedir. Dijital Medya Uzmanı pozisyonunda ayrıca kurumsal sosyal medya yönetimi bilgisine ve deneyimine sahip olma şartı aranmaktadır.

Kızılay'ın farklı pozisyonlarda gerçekleştirdiği personel alımları, çeşitli yeteneklere ve uzmanlıklara sahip adaylara kapılarını aralamaktadır. Başvuruların, Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak yapıldığı belirtilmektedir. Başvuru süreleri ve gerekli belgeler konusunda adayların dikkatli olmaları önemlidir.

Bu alımlar, hem iş arayanlara yeni fırsatlar sunmakta hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmektedir. Türk Kızılayı'nın bu adımları, toplumun her kesimine eşit iş imkanları sağlama çabasının bir yansımasıdır. Başvuruların belirtilen son tarihlerde yapılması ve gereken koşulların sağlanması, adayların bu önemli fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacaktır.

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