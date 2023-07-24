Kızılay en az 24.000 TL maaşla o illerde personel alıyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

İşte başvuru şartları ve detaylar... Kızılay en az 24.000 TL maaşla o illerde personel alıyor- Türk Kızılayı, genç girişimciler için yeni bir fırsat sunuyor. 24 Temmuz tarihinde yayımlanan ilanlarla, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara illerinde personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlarda KPSS şartının aranmadığı ve başvuruların bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu, tercihen yüksek lisans mezunu olmalıdır.

İlgili alanda en az 2 yıl profesyonel veya gönüllü deneyime sahip olmalıdır.

İnsani yardım çalışmalarında staj yapmış olması tercih sebebidir.

İnsani yardım çalışmaları üzerine proje yazmış ve/veya araştırma yapmış olması tercih edilir.

Kültürlerarası bir ortamda çalışabilme becerisine sahip olmalıdır.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engel bir durumu olmamalıdır.

Temsil yeteneği yüksek, koordinasyon ve organizasyon becerisi gelişmiş olmalıdır.

Mesleki/teknik düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmalıdır.

Tercihen Kürtçe ve/veya Arapça dillerini bilmelidir.

Etkili iletişim kurabilmeli ve takım çalışmasına yatkın olmalıdır.

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmelidir.

Analitik düşünebilmeli ve çözüm odaklı olmalıdır.

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, SAP, vb.) programlarına hakim olmalıdır.

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalı ve aktif araç kullanabilmelidir.

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmalıdır.

Tercihen deprem bölgesinde yaşamalıdır ve Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep illerinde görev yapabilecek durumda olmalıdır.

Toplum Sağlığı Sorumlusu

Lisans veya Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik mezunu olup en az iki yıl tecrübesi veya Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik mezunu olup en az beş yıl tecrübesi olmalıdır.

Planlama, organizasyon ve gözlem yeteneği gelişmiş olmalıdır.

Tercihen halk sağlığı veya sağlık eğitimi konusunda tecrübesi olmalıdır.

Tercihen Arapça ve/veya Kürtçe dillerini bilmelidir (konuşma, okuma, yazma).

Tercihen gönüllülerle çalışma tecrübesine sahip olmalıdır.

Tercihen deprem bölgesinde önceden yaşamış veya bölgenin kültürüne hakim olmalıdır.

İletişim ve ilişki yönetimi kuvvetli olmalıdır.

Gelişime açık olmalıdır.

İyi düzeyde MS Office programları bilgisine sahip olmalıdır.

Farklı kültürlerle çalışmaya istekli olmalıdır.

Zamanı etkin kullanabilmeli ve sonuç odaklı olmalıdır.

Stres yönetimine sahip olmalıdır.

Farklı konular ve aktörler arasında bağlantıları kurabilme ve bunu çalışmalarda sistemli olarak kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmalıdır (erkek adaylar için).

Seyahat engeli bulunmamalıdır.

En az B sınıfı sürücü belgesi olmalı ve aktif araç kullanabilmelidir, tercihen manuel araç kullanabilmelidir.

İlk Yardım Uzmanı

En az ön lisans veya lisans mezunu olmalıdır (Hemşire, Sağlık Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri vb. sağlık alanından mezun olanlar).

Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitmeni belgesine sahip olmalıdır.

İlk Yardım mevzuatına hakim olmalıdır.

Tercihen İngilizce bilgisine (okuma, yazma, konuşma) iyi seviyede sahip olmalıdır.

İlk Yardım Eğitim Merkezinde çalışma deneyimi sahibi olmalıdır.

Sağlık alanındaki çalışmalarda pratik deneyim sahibi olmalıdır.

Ofis programları ve özellikle PowerPoint sunum hazırlama, kullanma ve uygulama becerisine sahip olmalıdır.

Bilgisayar kullanımı konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

SAP, CRM, MM, Satın alma modüllerini kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalı ve aktif araç kullanabilmelidir.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engel bir durumu olmamalıdır.

Kızılay tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvurular, "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresi üzerinden kabul ediliyor. Bu adres, genç girişimcilerin ve nitelikli personellerin başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri resmi başvuru platformudur. Başvuruların online olarak alınması, başvuru sürecini daha hızlı ve etkin hale getirmektedir.

Kızılay, sağlık ve sosyal hizmet alanında nitelikli personelleri bünyesine katmayı hedefliyor. İlgili ilanlara başvuracak adaylar, kendi uzmanlık alanlarına uygun olan pozisyonları seçebilir ve online başvuru formunu doldurabilirler. Başvuruda istenen belgeler ve bilgiler titizlikle incelenir, adayların nitelikleri değerlendirilerek uygun adaylar belirlenir.