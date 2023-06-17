Kızılay en az 18450 TL maaşla personel alımı başvuru ekranı açıldı: KPSS şartı yok! İşte kadrolar...

KPSS şartı yok! Kızılay en az 18450 TL maaşla personel alımı başvuru ekranı açıldı: İşte kadrolar- Türk Kızılayı, yeni personel alımı yapacağını duyurarak KPSS şartı olmadan başvuruları kabul etmeye başladı. Kızılay'ın yayınladığı ilanda birçok kadroya alım yapılacağı belirtildi. Başvurular, adayların internet üzerinden özgeçmiş oluşturarak gerçekleştirebileceği Kızılay kariyer kapısı üzerinden alınacak. Peki, Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru bilgileri:

Kızılay personel alımı başvuruları, Kızılay kariyer kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki videoda gösterilen adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirmelidir. Başvuru adımlarını doğru ve eksiksiz olarak takip etmek önemlidir.

Başvuru yapmak için Kızılay kariyer kapısının "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresine erişim sağlamanız gerekmektedir. Bu adres üzerinden başvurunuzu yapabilir ve iş başvuru ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

Kızılay personel alımı için başvuruda bulunacak adayların ilan metninde belirtilen şartları dikkatlice okuması ve gereklilikleri yerine getirmesi önemlidir. Başvuruda istenen belgeler veya bilgiler doğrultusunda başvuru sürecini tamamlamanız gerekmektedir.

Kızılay personel alımı ilanı detaylarını ve başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sürecinde doğru ve güncel bilgileri sağlamak önemlidir. Başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli olan tüm adımları eksiksiz olarak takip etmeniz gerekmektedir.

Türk Kızılayı'nın personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, belirtilen başvuru adresini ziyaret ederek başvuru sürecine başlayabilirler. Unutmayın, her adımı dikkatlice takip etmek ve gereklilikleri yerine getirmek başvurunuzun başarılı olması için önemlidir.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Türk Kızılayı, farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. İş ilanlarında belirtilen pozisyonlara ilişkin başvuru şartları ve beklentiler aşağıdaki gibidir:

Podolog (Sağlık A.Ş.) (P1623):

İlgili bölümlerden üniversite mezunu olmak

En az 3 yıl deneyime sahip olmak

Ayakbakımı uygulamalarında kullanılan teknik ekipmana hakim olmak

Batık tırnak tedavisi, medikal ayak bakımı, kalınlaşmış tırnak ve nasır tedavisi gibi işlemleri yapabilmek

Şekli bozulmuş tırnak düzeltme işlemlerini gerçekleştirebilmek

Tırnak mantarı bakımı yapabilmek

Bakım randevularının organizasyonunu yapmak

İnsan ilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik olmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (FTRU0523):

Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamak

Teknik ve teknolojik konulara hakim olmak

Tanı ve tedavi yaklaşımlarında deneyimli olmak

Branşının gerektirdiği vizyona sahip olmak

Hasta memnuniyetini ön planda tutmak

İletişim yeteneği güçlü ve pozitif olmak

Tam zamanlı çalışabilme yeteneğine sahip olmak

Engelli Personel (Sağlık A.Ş.) (EP0523):

Tercihen ön lisans mezunu olmak

En az %40 oranında engel raporu bulunmak

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

İletişim yeteneği gelişmiş olmak

Hemşire (Sağlık A.Ş.) (H0523):

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

En az 2 yıl deneyime sahip olmak

Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip olmak

Hasta güvenliğine önem vermek

İyi iletişim becerilerine sahip olmak

Organizasyon ve koordinasyon yeteneği gelişmiş olmak

Eğitime ve gelişime açık olmak