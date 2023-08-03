Kızılay Ağustos ayı personel alım ilanı! KPSS şartsız 25-26 Bin TL maaşla personel ve işçi alımına başladı: İşte iş ilanı başvuru formu ve şartları

KPSS şartsız 25-26 Bin TL maaşla personel ve işçi alımına başladı: Kızılay Ağustos ayı personel alım ilanı! İşte iş ilanı başvuru formu ve şartları... Kızılay, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla Ağustos ayı için ilk personel alım ilanlarını duyurdu. Bu ilanlara göre, Kızılay tarafından gerçekleştirilecek personel alımlarında KPSS şartı aranmayacağı açıklandı. İşte, Kızılay tarafından yapılacak personel alımları ve kadrolara ilişkin detaylar:

Satın Alma Uzmanı Kadrosu:

İthalat ve ihracat konularında deneyimli,

İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip,

İhale süreçlerine dair bilgi ve deneyim sahibi,

Konfeksiyon, kumaş veya benzeri alanlarda ileri düzeyde tecrübeli,

En az 5 yıl satın alma deneyimi olan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve araç kullanabilen,

MS Office ve Office 365 programlarına hakim,

SAP (MM) modülü kullanım bilgisine sahip,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Seyahat engeli bulunmayan.

Finans Sorumlusu Kadrosu:

Finans, İşletme veya benzeri alanlarda lisans veya tercihen yüksek lisans mezunu,

Bilgisayar sistemleri ve bilgi yönetimi konusunda yeterliliğe sahip,

Finans ve muhasebe alanında en az 3 yıl deneyimli,

Hükümet ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile çalışma deneyimi olan,

Microsoft Office programlarını kullanabilen,

Finansal yazılım ve raporlama sistemlerine hakim,

İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

İletişim ve temsil becerileri güçlü,

Koordinasyon ve organizasyon yetenekleri yüksek.

Veri Analisti Kadrosu:

BT, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Yönetimi veya benzeri alanda eğitim veya deneyim sahibi,

SQL ve veritabanı yönetimi konusunda sertifikalı veya eğitimli,

Veri analizi için Python, SPSS veya Nvivo konusunda en az 2 yıl deneyimli,

En az 3 yıl bilgi yönetimi veya BT alanında çalışma deneyimi,

İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

Analitik düşünme yeteneği yüksek,

İletişim ve takım çalışmasına yatkın.

Başvuru Detayları:

Başvurular "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresinden online olarak yapılabilir. Adaylar, uygun pozisyonu seçerek, mevcut üyelikleriyle giriş yapabilir veya yeni üyelik oluşturarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.