Kızıl Goncalar'da Cüneyd, Zeynep'e sığındı: "Beni yalnız bırakma"

Başarılı oyuncu kadrosu ile her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen ve reytinglerde oldukça iyi sonuçlar alan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü de merakla bekleniyor. Kızıl Goncalar 14. Bölüm 1. Fragmanı bir nebze olsun bu merakı gideriyor. İşte Kızıl Goncalar 14. Bölüm 1. Fragmanı...



Kızıl Goncalar'ın 14. Bölüm 1. Fragmanı'nda Meryem kızı Zeynep'i Cüneyd'e karşı dikkatli olması konusuna uyarıyor. Cüneyd ise evde bir kriz geçiriyor. Zeynep gitmek üzereyken onun ellerini tutup "Beni yalnız bırakma" diyerek ondan yardım istiyor.



İşte Kızıl Goncalar 14. Bölüm 1. Fragmanı...