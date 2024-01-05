Kızıl Goncalar'a Nazar Değdi: Dizinin Yeni Bölümü Yok!

Kızıl Goncalar dizisinin ekranlara vedası konuşuluyordu. Dizinin yeni bölümü yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kızıl Goncalar'a Nazar Değdi: Dizinin Yeni Bölümü Yok!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2024 17:24

FOX TV'nin büyük ilgi gören ve tartışmalara neden olan dizisi Kızıl Goncalar'la ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin sadece iki bölümü yayınlandıktan sonra yeni bölümünün yayın akışından çıkarılması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

Kızıl Goncalar Bir Hafta Yok! 

Dizi, yeni yıl arası verdiği için, beklenen 3. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Bunun yerine, dizinin eski bölümleri ekranlara geldi. Kızıl Goncalar'ın 3. bölümü, 8 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizi Oyuncu Kadrosu

  • Özcan Deniz, Levent Alkanlı karakterini,
  • Özgü Namal, Meryem Tezel karakterini,
  • Mert Yazıcıoğlu, Cüneyd Güneş karakterini,
  • Erkan Avcı, Sadi Hüdayi Güneş karakterini,
  • Hazal Türesan, Beste Özdemir Alkanlı karakterini,
  • Mert Turak, Naim Tezel karakterini,
  • Selen Öztürk, Hasna Güneş karakterini,
  • Şerif Erol, Suavi Alkanlı karakterini,
  • Duygu Sarışın, Hande Alkanlı karakterini,
  • Tuğrul Tülek, Seçkin Özarslan karakterini,
  • Sitare Akbaş, Birgül Tezel karakterini,
  • Mina Demirtaş, Zeynep Tezel karakterini,
  • Esma Yılmaz, Mira Alkanlı karakterini canlandırıyor.

Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi günü izleyicileri yeniden ekran başına toplayacak. Dizi, kısa sürede elde ettiği popülarite ve tartışma konusu olan sahneleriyle Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızıl Goncalar, özellikle başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, hikayede yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor. Kızıl Goncalar, dramatik öyküsü ve güçlü karakterleriyle önümüzdeki bölümlerde de izleyiciyi heyecanla dolu bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor.

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