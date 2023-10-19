Kıyma, tavuk, bakliyat, çay, peynir, yoğurt süt, zeytin ve sucuğu Tarım Kredi Marketten alanlara flaş olarak açıklandı!

17 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan bu kampanya, birçok ürün kategorisinde yüzde 50'ye varan indirimler sunacak. Temizlik malzemelerinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok ürün, bu kampanya kapsamında indirimli olarak satılacak. İşte detaylar.

Yüzde 50 İndirim: Hangi Ürünlerde Geçerli?

Tarım Kredi Marketlerinde başlayacak olan bu büyük indirim kampanyasının detayları sonunda belli oldu. İndirim, birçok ürün kategorisinde geçerli olacak. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, kıyma, sıvı yağ, tavuk, bakliyat gibi birçok temel ihtiyaç ürününde yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu indirim, 2 Kasım tarihine kadar devam edecek. İşte indirimde yer alacak ürünlerden bazıları:

Temizlik Malzemeleri: Temizlik, her dönemde önemlidir ve bu kampanya döneminde temizlik malzemelerinde büyük indirimler bulunacak. Evlerinizin temizliğini sağlamak için ihtiyacınız olan temizlik ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Deterjanlar: Günlük yaşantımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan deterjanlar da indirim kapsamında olacak. Çamaşırlarınızı temizlemek için kaliteli deterjanları daha hesaplı fiyatlarla edinebilirsiniz.

Kıyma ve Sıvı Yağ: Mutfak alışverişi yaparken dikkat edilen ürünlerden biri olan kıyma ve sıvı yağ, bu kampanya döneminde yarı fiyatına satılacak. Bu, aile bütçenizi rahatlatacak bir indirim olabilir.

Tavuk: Protein ihtiyacınızı karşılamak için tavuk tercih edenler için müjdeli haber! Tavuk ürünleri de bu kampanyada indirimli olarak bulunacak.

Bakliyat: Evde yemek yapmanın vazgeçilmez malzemelerinden biri olan bakliyat ürünleri, ekonomik alışverişin önemli bir parçasıdır. Bu kampanya döneminde bakliyatlar da uygun fiyatlarla alınabilecek.

Dev İndirim Kampanyası İle Ekonomik Alışveriş Fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Tarım Kredi Marketler, bu büyük indirim kampanyasını hayata geçiriyor. İndirimli ürünler 17 Ekim'den itibaren raflarda olacak ve 2 hafta boyunca sürecek olan bu kampanya, ailelerin bütçelerine büyük katkı sağlayacak. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayarak tasarruf etmek istiyorsanız, Tarım Kredi Marketlerini ziyaret etmeyi unutmamalısınız.