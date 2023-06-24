Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak!

O tarihten sonra patlayacak! Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu- Memiş, aynı zamanda bankalarda kiralık kasa sahiplerini de ilgilendiren bir öngörüde bulundu. İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak önemli görüşlerini paylaşıyor. Memiş'in paylaşımları oldukça sert ve dikkat çekici. Öncelikle, kurumların siber saldırılara karşı önlem almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Konut satışlarının düşmesiyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve emlak balonu patlaması gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Memiş, yeni dünya düzeniyle ilgili görüşlerini paylaştı. Uyuyan insanların hayallerinden vazgeçmek zorunda kalacaklarını ifade ederek, ev almak gibi planlarının değişebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Memiş'in kiralık kasalar hakkındaki öngörüsü de dikkat çekici. Altın, mücevher ve nakit gibi birikimlerin sigorta maliyetlerinin artacağını ve kiralık kasaların iptal edilebileceğini belirtti. Paylaşımlarında ekonomik öngörülerde bulunan Memiş, doların düşeceğini ve konut yatırımlarına çağrıda bulundu. Devletin hesap sorma yeteneğinin önemini vurgulayarak, kimsenin devleti hafife almaması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, evlenmeyi planlayan kadınlara seslenen Memiş, eş seçiminde dikkatli olunması gerektiğini ve kocanın hesaplarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde, mutlu bir yuva ve güzel bir geleceğin tehlikeye girebileceğini vurguladı.

İslam Memiş'in sosyal medya paylaşımları, uzman görüşleri ve öngörüleriyle dikkat çekmektedir. Ancak, bu görüşlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve gelecekteki ekonomik gelişmelerin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların geniş bir perspektifle bilgi edinmeleri ve kendi kararlarını vermeleri önemlidir.

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