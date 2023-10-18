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Kıyıda, köşede nakit parası olanlara dev kazanç! Dolar ve altın yerine onu yapın! Ayda 17.906,85 TL alıyorsunuz!

Bankaların mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltmesi, yatırımcılar için yeni bir yatırım fırsatı sunuyor.

Kıyıda, köşede nakit parası olanlara dev kazanç! Dolar ve altın yerine onu yapın! Ayda 17.906,85 TL alıyorsunuz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 13:17

Bu güncellemenin ardından, mevduat hesaplarında ortalama yüzde 40-43 civarında faiz oranlarına ulaşmak mümkün. İşte 300, 400 ve 500 bin TL için 32 günlük kazanç hesaplamaları ve detaylar:

300 Bin TL ile 32 Günde Kazanç

Odea

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,00
  • Net Getiri: 10.744,11 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 310.744,11 TL

Akbank

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,00
  • Net Getiri: 9.994,52 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 309.994,52 TL

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,00
  • Net Getiri: 10.494,25 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 310.494,25 TL

ING

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,00
  • Net Getiri: 9.994,52 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 309.994,52 TL

400 Bin TL ile 32 Günde Kazanç

Odea

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,00
  • Net Getiri: 14.325,48 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 414.325,48 TL

Akbank

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,00
  • Net Getiri: 13.326,03 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 413.326,03 TL

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,00
  • Net Getiri: 13.992,33 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 413.992,33 TL

ING

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,00
  • Net Getiri: 13.326,03 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 413.326,03 TL

500 Bin TL ile 32 Günde Kazanç

Odea

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,00
  • Net Getiri: 17.906,85 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 517.906,85 TL

Akbank

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,00
  • Net Getiri: 16.657,53 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 516.657,53 TL

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,00
  • Net Getiri: 17.490,41 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 517.490,41 TL

ING

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,00
  • Net Getiri: 16.657,53 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 516.657,53 TL

Mevduat Hesapları: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mevduat hesapları, düşük riskle yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenek sunar. Ancak faiz oranları ve yatırılan miktar, elde edeceğiniz getiriyi etkiler. Bu nedenle, hangi bankanın faiz oranlarının daha fazla getiri sağlayacağını hesaplamak ve buna göre bir tercih yapmak önemlidir.

Yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde inceleme yapmalı ve uzman görüşlerini göz önünde bulundurmalısınız. Mevduat hesabı seçenekleri ve faiz oranları, yatırımcıların karar verirken göz önünde bulundurmaları gereken önemli faktörlerdir.

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