Kıyıda köşede 5.000 TL'si olana TOKİ'den Temmuz 2023 fırsatı! Başvurular resmen bugün başlıyor! Hemen bakın!

Başvurular resmen bugün başlıyor! Hemen bakın! Kıyıda köşede 5.000 TL'si olana TOKİ'den Temmuz 2023 fırsatı- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorum'da gerçekleştireceği yeni konut projesi için başvuruların başlayacağını duyurdu. Toplamda 23 adet 1 oda 1 salon daireden oluşan bu projede, başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edilecek.

Çorum TOKİ 2023 projesi, yeni konut arayışında olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Proje kapsamında yer alan konutlar, 65.1 metrekare ile 64.32 metrekare brüt alana ve 40 metrekare ile 46 metrekare net alana sahip farklı seçeneklere sahiptir.

Satış fiyatları ise 402.723 TL'den başlayıp 481.487 TL'ye kadar yükselmektedir. Ayrıca, peşinat bedelleri yüzde 10 olarak belirlenmiştir ve 40.272 TL ile 48.148 TL arasında değişmektedir. Vade süresi 180 ay olan Çorum Alt Gelir TOKİ projesi için ödenecek taksit bedelleri ise 2.013 TL ile 2.407 TL arasında değişmektedir. Başvurular bugün başlayacak olup, asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için "Diğer alıcı adayları" kategorisinde başvurular kabul edilecektir.

Çorum TOKİ 2023 projesi, uygun fiyatlarla modern ve konforlu konutlara sahip olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların yoğun olabileceği düşünülerek, ilgilenenlerin vakit kaybetmeden başvurularını yapmaları tavsiye edilmektedir.

Türkiye'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ), halkın daha uygun fiyatlarla konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla önemli bir rol üstlenmektedir. TOKİ, birçok farklı gelir grubuna hitap eden projeleriyle, konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaktadır. Peki, TOKİ'den ev nasıl alınır? İşte adım adım rehberimiz:

TOKİ Projelerini Araştırın:

İlk adım olarak, TOKİ'nin mevcut projelerini araştırmanız önemlidir. TOKİ'nin resmi internet sitesi veya yerel TOKİ müdürlüklerinden projeler hakkında bilgi alabilirsiniz. TOKİ'nin farklı gelir gruplarına yönelik projeleri bulunmaktadır, bu nedenle size uygun olanları incelemek önemlidir.

Başvuru Şartlarını İnceleyin:

TOKİ'den ev almak için belirli başvuru şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvuru şartları projeler arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle her proje için ayrı ayrı başvuru şartlarını incelemeniz önemlidir. Genel olarak, Türkiye vatandaşı olmanız, belirli bir yaş aralığında olmanız ve gelir düzeyinizin belirli kriterlere uyması gerekmektedir.

Başvuru Sürecini Takip Edin:

Size uygun olan bir TOKİ projesine başvuruda bulunmak için, başvuru sürecini takip etmeniz gerekmektedir. Başvurular genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden veya yerel TOKİ müdürlüklerinde yapılmaktadır. Başvuruların başlama ve bitiş tarihlerini dikkate alarak gerekli belgeleri hazırlayıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kura Çekimini Bekleyin:

Başvurunuz tamamlandıktan sonra, TOKİ'nin belirlediği tarihlerde kura çekimi gerçekleştirilir. Kura çekimi sonucunda ev sahibi olacak kişiler belirlenir. Kura sonucunda isminiz çıkarsa, ev sahibi olmaya hak kazanırsınız.

Konut Seçimi ve Ödeme Planı:

Kura sonucunda ev sahibi olan kişiler, TOKİ tarafından belirlenen projeler arasından tercih yaparlar. Seçtiğiniz konutun ödeme planı ve diğer detaylarını, TOKİ ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Ödeme planı genellikle uzun vadeli ve uygun faiz oranlarıyla sunulmaktadır.