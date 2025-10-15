Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır yüzü olduğu ünlü jean markası ile 2027’ye kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza attı. Ünlü oyuncunun bu iş birliğinden kazanacağı 44 milyon TL, sosyal medyada adeta gündemi sarstı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Rekor İş Birliği

Türkiye’nin en başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuk kariyerindeki başarısı hem de reklam sektöründeki popülerliğiyle adından söz ettiriyor. Uzun yıllardır yüzü olduğu jean markasıyla iş birliğini yenileyen Tatlıtuğ, bu kez 2027 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma yaptı.

Yeni sözleşmeyle birlikte Tatlıtuğ’un kazancı tam 44 milyon TL olacak. Bu rakam, 2025 yılı asgari ücretinin yaklaşık 2.000 katına denk geliyor. Başarılı oyuncunun aldığı bu ücret, bir asgari ücretlinin tam 166 yıl boyunca çalışmasıyla eşdeğer!

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Anlaşmanın duyulmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar bu kadar yüksek bütçelerin ünlülere ödenmesini eleştirirken, bazıları da Kıvanç Tatlıtuğ’un markaya kattığı değer nedeniyle bu rakamı hak ettiğini savundu.

Tatlıtuğ’un hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda sahip olduğu marka değeri, onu reklam dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri haline getirdi. Bu yeni anlaşma, oyuncunun kariyerinde bir kez daha önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Reklam Dünyasının Zirvesinde

Kariyerine manken olarak başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculukta elde ettiği başarılarla kısa sürede Türkiye’nin en güvenilir yüzlerinden biri oldu. Jean markasıyla yıllardır süren bu iş birliği, oyuncunun hem karizmasını hem de profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tatlıtuğ’un 2027’ye kadar sürecek bu rekor anlaşması, sadece reklam dünyasında değil, tüm magazin gündeminde uzun süre konuşulacağa benziyor.