Kıvanç Tatlıtuğ’dan Rekor İmza! Banka Reklamından Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir bankayla 2,5 milyon dolarlık rekor bir reklam anlaşmasına imza attı. Yeni projeleriyle de ekranlara dönmeye hazırlanan Tatlıtuğ'un kazancı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yayın Tarihi : 19-12-2025 11:13

Hem oyunculuğu hem de karizmasıyla sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir marka haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasını sarsan bir anlaşmaya imza attı. Ekranlara dönmesi heyecanla beklenen ünlü oyuncunun bir banka ile yaptığı iş birliğinden kazandığı rakam, "rekor" olarak nitelendiriliyor.

Reklam Dünyasında "Kıvanç" Fırtınası: 2,5 Milyon Dolar!

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın "Gel Konuşalım" programında paylaştığı iddialara göre; Kıvanç Tatlıtuğ, dev bir bankanın yeni reklam yüzü oldu. Bir yıl sürecek olan bu stratejik iş birliği için ünlü oyuncunun cebine girecek rakam tam 2,5 milyon dolar (yaklaşık 85-90 milyon TL).

Bu rakam, son yıllarda bir Türk ünlünün tek bir reklam anlaşmasından elde ettiği en yüksek kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Yeni Projeler Yolda: "Çok Yakında İzleyici Karşısındayım"

Sadece reklamlarla değil, asıl mesleği olan oyunculukla da gündeme gelmek isteyen Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde hayranlarına müjdeyi vermişti. Yakın arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir mekan çıkışında görüntülenen oyuncu:

  • Hazırlıklar Sürüyor: "Her şey yolunda, çok yakında yeni projelerle tekrar bir arada olacağız."

  • Netleşme Aşaması: Hazırlık aşamasında olan çalışmaların çok kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağını ve detayların paylaşılacağını ifade etti.

Hem astronomik reklam geliri hem de yeni dizi/film sinyalleriyle Kıvanç Tatlıtuğ, 2026 yılına damga vuracak gibi görünüyor.

