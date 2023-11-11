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Kısmi emeklilik formülü EYT'li olamayanlara hızır gibi yetişti! 8 Eylül 1999 sonrası 3600 günü tamamlayanlar...

Türkiye'de, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamayan vatandaşlar için devlet tarafından yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Kısmi emeklilik formülü EYT'li olamayanlara hızır gibi yetişti! 8 Eylül 1999 sonrası 3600 günü tamamlayanlar...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 09:45

Bu yeni kısmi emeklilik formülü, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanları da kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Bu düzenleme, 3600 prim gününü tamamlayan herkesin, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, eski emeklilik koşullarına tabi olmadan emekli olabilmelerini sağlayacak. Kadınlar için 58 olan emeklilik yaşı sınırı 50'ye, erkekler için ise 60 olan sınır 55'e indirilecek ve prim şartları da hafifletilecek.

Kısmi Emeklilik Formülünün Detayları

Bu yeni kısmi emeklilik formülü, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yaş sınırlamasını kaldırarak daha fazla kişinin erken emekli olmasını amaçlayan bu düzenleme, EYT yasasından yararlanamayanları da kapsayacak. Böylece, bu kişiler de emeklilik hakkına kavuşacak.

Başvuru Yöntemleri ve Süreç

EYT yasasından yararlanamayan vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumunun arşiv kayıtlarını inceleyerek çalışma süreleri ve prim sayılarını öğrenebilirler. Prim ödemesi yapılmamış olanlar için ise hizmet tespit davası açma imkanı bulunuyor. Bu yöntemlerle emeklilik haklarını kazanabilirler.

Hükümetin Çalışmaları ve Beklentiler

Hükümetin bu alandaki çalışmaları, EYT mağdurlarının emeklilik haklarını elde etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. EYT yasasının çıkmasının ardından emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye ek olarak, bu yeni formül sayesinde daha fazla kişinin emekli olması bekleniyor. Bu durum, emeklilik sistemine yeni bir soluk getirecek ve mağdur olan birçok vatandaş için umut ışığı olacak.

Kısmi emeklilik formülünün getireceği bu değişiklikler, toplumun farklı kesimlerine olumlu etkiler yapacak. Özellikle ekonomik ve sosyal açıdan zorluk çeken kesimler için bu düzenleme, finansal güvence ve toplumsal huzur anlamına gelecek. Yaş sınırı ve prim günü gibi esneklikler, emeklilik sürecini daha adil ve erişilebilir kılacak.

Kısmi emeklilik formülü ile EYT mağdurlarına sunulan bu yeni imkanlar, Türkiye'de emeklilik sisteminin daha kapsayıcı ve adil hale gelmesini sağlayacak. Bu düzenleme, yıllardır bekleyen ve mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulak veren önemli bir adım olarak görülüyor. Toplumun her kesiminden insanların emeklilik haklarını daha kolay elde etmeleri, sosyal refahın ve ekonomik istikrarın artmasına katkı sağlayacak. Bu yeni düzenleme ile birlikte, daha adil ve erişilebilir bir emeklilik sistemi umudu yeşermekte.

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