Kişi başı 10.700 TL veriliyor! Bulunmaz nimet! Pazartesi günü hesapta!

Eşya yardımında aile başına 10.700 TL ayrılırken, bakıcı yardımı Euro bazında sağlanıyor. Bu desteklerle, kadınların iş hayatına dönüşleri kolaylaşacak ve maddi özgürlüklerine kavuşmaları amaçlanıyor.

Eşya Yardımı ve Bakıcı Desteği Detayları

Sosyal yardım programları arasında yer alan bu yeni destekler, özellikle çocuk sahibi anneler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Eşya yardımı, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlendi. Bakıcı yardımı ise annelerin iş hayatına devam edebilmeleri için Euro bazında mali destek sunuyor.

Annelere Sunulan Fırsatlar

Bu destekler sayesinde, hanımlar kendilerine kolayca bakıcı bulabilir ve kariyerlerine devam edebilirler. Daha önce hiç çalışmamış anneler bile, bu destekler sayesinde çocuklarına bakıcı tutarak kariyer planlaması yapabilirler.

Maddi Destekten Kimler Faydalanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyurduğu bu destekler, ne yazık ki tüm anneler için geçerli değil. Bu desteklerden faydalanabilmek için bazı ön şartlar bulunuyor. Örneğin, SSK'lı olmak bu destekleri alabilmek için bir ön koşul olarak belirlendi. Bu durum, bazı annelerde hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Bakıcı Desteği Başvuru Şartları

Bakıcı desteğinden faydalanmak isteyen anneler için belirli şartlar mevcut. Bu şartlar arasında anne ve çocuğun aynı evde oturması ve bu durumu kanıtlayabilecek belgelere sahip olmaları yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan anneler bu destekten yararlanabilecek. Özel gereksinimi olan çocuklar için annelere 350 Euro'ya kadar ödeme yapılabilir.