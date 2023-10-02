Kış hazırlıkları başladı! 24 yıllık çorbacı tarhanaya lezzet katan tüyoyu açıkladı...

Tarhana hazırlarken dikkat edilmesi şart olan bir başka husus ise malzemelerin istenen ölçülerde uygulanmasıdır. Bilhassa biber oranı ve tuz miktarının altın oranda kullanılması, tarhananın besin değerini artıracak ve lezzetine lezzet katacaktır. Bu püf noktaları 24 yıllık çorbacı Hilmi Berkay Kaya açıkladı

Olaymedya.com'da yer alan habere göre, Tarhana yapımında kullanılacak olan sebzelerin doğranma şekli de önemlidir. Sebzelerin küçük ve eşit parçalara ayrılması, tarhananın daha homojen bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.

TARHANA HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tarhana, geleneksel bir Türk çorbasıdır ve çeşitli tahıllar, sebzeler ve yoğurttan yapılan bir karışımdır. İşte tarhana hazırlarken bilmeniz gereken bazı önemli noktalar:



Malzemeler:

1. **Tahıllar**: Genellikle un, buğday veya mısır unu kullanılır. Bazı tariflerde irmik de eklenir.

2. **Sebzeler**: Domates, biber, soğan gibi sebzeler kullanılır. Bunlar önceden doğranmalı veya rendelenmelidir.

3. **Yoğurt**: Tarhananın ana bileşenlerinden biri olan yoğurt, asidik bir ortam sağlar ve tarhananın fermente olmasını sağlar.

4. **Baharatlar**: Tarife göre değişebilir, ancak genellikle nane, pul biber, tuz ve kimyon eklenir.

5. **Maya**: Bazı tariflerde ekşi maya veya maya kullanılabilir.



Hazırlık Aşamaları:

1. **Tahılların Hazırlanması**: Tahıllar un haline getirilmelidir. Bu, unun su emmesini sağlar ve tarhananın kıvamını ayarlar.

2. **Sebzelerin Hazırlanması**: Sebzeler doğranmalı veya rendelenmelidir. Özellikle domates, biber ve soğan kullanılıyorsa bunlar önceden hazırlanmalıdır.

3. **Yoğurt Eklenmesi**: Doğranmış veya rendelenmiş sebzeler yoğurda eklenir. Bu karışıma tuz, pul biber, kimyon ve nane gibi baharatlar eklenir.

4. **Fermentasyon**: Karışım genellikle 1-2 gün boyunca fermente edilir. Bu süre, tarhananın ekşimsi bir tat kazanmasını sağlar ve aynı zamanda karışımın kurumasına yardımcı olur.

5. **Kurutma**: Fermente olan karışım, genellikle ince bir tabaka halinde güneşte veya fırında kurutulur. Kuruma işlemi tamamlandığında, tarhana kırılıp ufalanır ve saklanmaya hazır hale gelir.





Püf Noktaları:

1. **Karışımın Kıvamı**: Tarhananın kıvamı önemlidir. Çok sulu bir karışım tarhana kurutulduğunda düzgün bir şekilde kurumaz. Tam tersi, çok kalın bir karışım kuruduğunda kırılamayacak kadar sert olabilir. Karışımın kıvamını ayarlamak için su ve un oranına dikkat edilmelidir.

2. **Baharatlar ve Tuz**: Baharatları ve tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tarhananın lezzeti bu baharatlardan gelir, bu yüzden doğru miktarlarda eklemek önemlidir.

3. **Temizlik**: Tarhana hazırlarken kullanılan tüm malzemelerin temiz olduğundan emin olun. Temiz olmayan malzemeler, tarhananın bozulmasına yol açabilir.

Tarhana hazırlamak geleneksel bir süreçtir ve farklı bölgelerde farklı tarifler ve yöntemler bulunabilir. Tarifinizi ve sürecinizi belirlerken yerel gelenekleri ve aile tariflerini de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Derleme: Gecce.com.tr - Tarık Aksu

