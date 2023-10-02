Advert

Kış hazırlıkları başladı! 24 yıllık çorbacı tarhanaya lezzet katan tüyoyu açıkladı...

Kış artık gelmek üzere. Havalar soğumaya başladı. Tarhana hazırlıkları için son günler. Şifasıyla, devasıyla faydaları saymakla bitmeyen tarhana için de tencereler çıkartıldı. Peki kışlık tarhana yaparken bozulmaması için ne yapmalıyız? İşte kışlık tarhana hazırlarken özen göstermeniz etmeniz gerekenler. Bu sayede tarhana çorbasının lezzeti katlanıyor

Kış hazırlıkları başladı! 24 yıllık çorbacı tarhanaya lezzet katan tüyoyu açıkladı...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 14:17

Tarhana hazırlarken dikkat edilmesi şart olan bir başka husus ise malzemelerin istenen ölçülerde uygulanmasıdır. Bilhassa biber oranı ve tuz miktarının altın oranda kullanılması, tarhananın besin değerini artıracak ve lezzetine lezzet katacaktır. Bu püf noktaları 24 yıllık çorbacı Hilmi Berkay Kaya açıkladı 

Olaymedya.com'da yer alan habere göre, Tarhana yapımında kullanılacak olan sebzelerin doğranma şekli de önemlidir. Sebzelerin küçük ve eşit parçalara ayrılması, tarhananın daha homojen bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.

TARHANA HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tarhana, geleneksel bir Türk çorbasıdır ve çeşitli tahıllar, sebzeler ve yoğurttan yapılan bir karışımdır. İşte tarhana hazırlarken bilmeniz gereken bazı önemli noktalar:


Malzemeler:

1. **Tahıllar**: Genellikle un, buğday veya mısır unu kullanılır. Bazı tariflerde irmik de eklenir.
2. **Sebzeler**: Domates, biber, soğan gibi sebzeler kullanılır. Bunlar önceden doğranmalı veya rendelenmelidir.
3. **Yoğurt**: Tarhananın ana bileşenlerinden biri olan yoğurt, asidik bir ortam sağlar ve tarhananın fermente olmasını sağlar.
4. **Baharatlar**: Tarife göre değişebilir, ancak genellikle nane, pul biber, tuz ve kimyon eklenir.
5. **Maya**: Bazı tariflerde ekşi maya veya maya kullanılabilir.


Hazırlık Aşamaları:

1. **Tahılların Hazırlanması**: Tahıllar un haline getirilmelidir. Bu, unun su emmesini sağlar ve tarhananın kıvamını ayarlar.
2. **Sebzelerin Hazırlanması**: Sebzeler doğranmalı veya rendelenmelidir. Özellikle domates, biber ve soğan kullanılıyorsa bunlar önceden hazırlanmalıdır.
3. **Yoğurt Eklenmesi**: Doğranmış veya rendelenmiş sebzeler yoğurda eklenir. Bu karışıma tuz, pul biber, kimyon ve nane gibi baharatlar eklenir.
4. **Fermentasyon**: Karışım genellikle 1-2 gün boyunca fermente edilir. Bu süre, tarhananın ekşimsi bir tat kazanmasını sağlar ve aynı zamanda karışımın kurumasına yardımcı olur.
5. **Kurutma**: Fermente olan karışım, genellikle ince bir tabaka halinde güneşte veya fırında kurutulur. Kuruma işlemi tamamlandığında, tarhana kırılıp ufalanır ve saklanmaya hazır hale gelir.


 

Püf Noktaları:

1. **Karışımın Kıvamı**: Tarhananın kıvamı önemlidir. Çok sulu bir karışım tarhana kurutulduğunda düzgün bir şekilde kurumaz. Tam tersi, çok kalın bir karışım kuruduğunda kırılamayacak kadar sert olabilir. Karışımın kıvamını ayarlamak için su ve un oranına dikkat edilmelidir.

2. **Baharatlar ve Tuz**: Baharatları ve tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tarhananın lezzeti bu baharatlardan gelir, bu yüzden doğru miktarlarda eklemek önemlidir.

3. **Temizlik**: Tarhana hazırlarken kullanılan tüm malzemelerin temiz olduğundan emin olun. Temiz olmayan malzemeler, tarhananın bozulmasına yol açabilir.

Tarhana hazırlamak geleneksel bir süreçtir ve farklı bölgelerde farklı tarifler ve yöntemler bulunabilir. Tarifinizi ve sürecinizi belirlerken yerel gelenekleri ve aile tariflerini de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Derleme: Gecce.com.tr - Tarık Aksu
 

Benzer Haberler
Kapadokya'nın Yeni Eğlence Trendi: Sınırsız After Partiler Kapadokya'nın Yeni Eğlence Trendi: Sınırsız After Partiler
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e bomba yarışmacılar! Sihirbaz da var diyetisyen de Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e bomba yarışmacılar! Sihirbaz da var diyetisyen de
AFAD Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı: E-Devlet Başvuru Sonucu Sorgulama Ekranı AFAD Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı: E-Devlet Başvuru Sonucu Sorgulama Ekranı
Bakan Koca açıkladı! Aşı ve kapanma geri mi geliyor? Bakan Koca açıkladı! Aşı ve kapanma geri mi geliyor?
Fiyat artışına rağmen fabrikalar sırada! Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı hasadı başladı Fiyat artışına rağmen fabrikalar sırada! Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı hasadı başladı
Galericiler durumdan memnun! İkinci elde fahiş fiyat dönemi sona erdi Galericiler durumdan memnun! İkinci elde fahiş fiyat dönemi sona erdi
ÇOK OKUNANLAR
AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

Kas yapayım derken hayatınızdan olmayın! O takviyeler ölüm saçıyor
  • 28-09-2023 15:38

Kas yapayım derken hayatınızdan olmayın! O takviyeler ölüm saçıyor

Reyting Sonuçları 1 Ekim 2023 pazar dizi reytingleri açıklandı
  • 02-10-2023 11:09

Reyting Sonuçları 1 Ekim 2023 pazar dizi reytingleri açıklandı