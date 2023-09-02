Advert

Kırtasiye parasını dert etmeyin! Devlet desteği muazzam geliyor! Milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödeme başlıyor

Yeni eğitim-öğretim dönemi kapıda, ve İzmir Konak Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kırtasiye masraflarını hafifletmek amacıyla büyük bir destek sunuyor.

Kırtasiye parasını dert etmeyin! Devlet desteği muazzam geliyor! Milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödeme başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 13:53

Belediye tarafından yapılan son duyuru ile, öğrencilere 500 TL'lik eğitim desteği verileceği açıklandı. Bu maddi ve teknolojik destek, öğrencilerin eğitim sürecini daha kolay ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Belediye, Öğrencilere 500 TL Eğitim Desteği Sunuyor!

İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla 500 TL'lik eğitim desteği verilecek. Başkan Batur, açıklamalarında şunları belirtti: "Öğrencilerimiz ve aileleri yeni bir eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor. Masrafların arttığı bu dönemde kırtasiye malzemelerinin fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Biz, çocuklarımıza ve eğitim için mücadele eden ailelere destek olmak istedik. Çocuklarımız bizim için her şeyin önünde geliyor. Eğitimleri ise en büyük önceliğimiz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu protokolün, tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi getirmesini diliyorum."

Öğrencilere Eğitim İçin İnternet Desteği

Buna ek olarak, Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere 9 ay boyunca sadece Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanabilme imkanı sunacak 15 GB internet hediye desteği sağlanacağı belirtildi. Bu destek, okula gidemeyen öğrencilerin eğitimlerini evlerinden sürdürebilmelerine yardımcı olacak.

İzmir Konak Belediyesi'nin bu önemli destekleriyle, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için eğitim süreci daha erişilebilir hale geliyor. Belediye, öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduğunu göstererek eğitimin önemini vurguluyor.

 

Benzer Haberler
İlk defa ev sahibi olacaklara kaç para konut kredisi verilecek? BDDK'dan açıklama var İlk defa ev sahibi olacaklara kaç para konut kredisi verilecek? BDDK'dan açıklama var
Hafta sonuna özel TC kimlik numarasına ödeme yapılacak! Son rakamı 2-6 arasında olanlar 20.000 TL alacak, bu kampanya kaçmaz Hafta sonuna özel TC kimlik numarasına ödeme yapılacak! Son rakamı 2-6 arasında olanlar 20.000 TL alacak, bu kampanya kaçmaz
Söyledikleri noktasına, virgülüne çıkan Hatice Kolçak altın için yeni fiyat verdi! O tarihte hazır olun! Söyledikleri noktasına, virgülüne çıkan Hatice Kolçak altın için yeni fiyat verdi! O tarihte hazır olun!
Hyundai 2023 Eylül fiyat listesi göz kamaştırdı: i10, i20, Elantra, Bayon, Tucson, Santa Fe fiyatları kaç TL oldu? Hyundai 2023 Eylül fiyat listesi göz kamaştırdı: i10, i20, Elantra, Bayon, Tucson, Santa Fe fiyatları kaç TL oldu?
Skoda Eylül 2023 fiyat listesi ağızları açık bıraktı! Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq fiyatları kaç para oldu? Skoda Eylül 2023 fiyat listesi ağızları açık bıraktı! Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq fiyatları kaç para oldu?
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara Eylül ayı kıyağı! 160.000 TL'ye kadar tüm borçlar tek seferde silinecek Kredi ve kredi kartı borcu olanlara Eylül ayı kıyağı! 160.000 TL'ye kadar tüm borçlar tek seferde silinecek
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme
  • 02-09-2023 11:57

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme