Kırtasiye parasını dert etmeyin! Devlet desteği muazzam geliyor! Milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödeme başlıyor

Belediye tarafından yapılan son duyuru ile, öğrencilere 500 TL'lik eğitim desteği verileceği açıklandı. Bu maddi ve teknolojik destek, öğrencilerin eğitim sürecini daha kolay ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Belediye, Öğrencilere 500 TL Eğitim Desteği Sunuyor!

İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla 500 TL'lik eğitim desteği verilecek. Başkan Batur, açıklamalarında şunları belirtti: "Öğrencilerimiz ve aileleri yeni bir eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor. Masrafların arttığı bu dönemde kırtasiye malzemelerinin fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Biz, çocuklarımıza ve eğitim için mücadele eden ailelere destek olmak istedik. Çocuklarımız bizim için her şeyin önünde geliyor. Eğitimleri ise en büyük önceliğimiz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu protokolün, tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi getirmesini diliyorum."

Öğrencilere Eğitim İçin İnternet Desteği

Buna ek olarak, Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere 9 ay boyunca sadece Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanabilme imkanı sunacak 15 GB internet hediye desteği sağlanacağı belirtildi. Bu destek, okula gidemeyen öğrencilerin eğitimlerini evlerinden sürdürebilmelerine yardımcı olacak.

İzmir Konak Belediyesi'nin bu önemli destekleriyle, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için eğitim süreci daha erişilebilir hale geliyor. Belediye, öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduğunu göstererek eğitimin önemini vurguluyor.