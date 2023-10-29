Advert

Kırmızı ette yüzde 50 indirim bombası; Vatandaşlar ete doyacak! Kıyma ve kuşbaşı için o markete gidin

Türkiye'de etkisini sürdüren yüksek enflasyon nedeniyle peş peşe artan kırmızı et fiyatlarına, beklenen indirim geldi. Kıyma ve kuşbaşı almak için bütçesi yetmeyenler için büyük bir fırsat başladı.

Kırmızı ette yüzde 50 indirim bombası; Vatandaşlar ete doyacak! Kıyma ve kuşbaşı için o markete gidin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 09:02

Bir market zinciri tarafından duyurulan yüzde 45'lik kırmızı et indirimi, vatandaşları marketlere akın ettiriyor. İşte bu önemli indirimle ilgili tüm detaylar:

Kırmızı Et Fiyatlarında Büyük İndirim!

Son 2 yılda enflasyonun etkisiyle yükselen kırmızı et fiyatları, nihayet önemli bir indirimle karşılaşıyor. Yüzde 50'lik bu indirim, et almak isteyenleri marketlere çekiyor. Hem kıyma hem de kuşbaşı gibi çeşitli et ürünlerinde geçerli olan bu kampanya, buzluğunuza etlerle dolmanız için büyük bir fırsat sunuyor.

İndirim 1 Hafta Sürecek!

Market zinciri tarafından duyurulan bu büyük indirim, tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Kampanyanın 1 hafta kadar süreceği belirtiliyor. Migros marketler zinciri tarafından başlatılan bu indirim, hem beyaz et hem de kırmızı et ürünlerini içeriyor. Kırmızı et fiyatlarında yapılan indirim, vatandaşların uzun süre beklediği bir fırsatı sunuyor.

Et Buzlukları Dolduracak!

Migros tarafından başlatılan bu indirim sonrasında, vatandaşlar kırmızı et alışverişlerinde sıraya girdi. İndirimden yararlananlar, kilo kilo aldıkları etleri poşetleyerek buzlukları veya derin dondurucuları dolduruyorlar. Bu indirim sadece kırmızı etleri kapsamıyor, tavuk etlerini de içeriyor.

İndirimli Et Fiyatları

İndirim sonrasında et fiyatlarında büyük bir değişiklik yaşandı. Örneğin, dana but sotelik etin kilosu yeni fiyatıyla 391,41 TL olarak satılıyor. Hindi dilimli göğüs fiyatı ise 119.90 TL'ye gerilerken, but aromalı kebab etinin fiyatı ise 474,90 TL olarak belirlendi.

Beyaz Et İndirimi

Migros tarafından paylaşılan indirimler beyaz et ürünlerini de içeriyor. Banvit tavuk baget, indirim sonrası 67,12 TL fiyat ile raflarda yerini aldı. Polonez dana kasap sucuk 59 TL, dana hamburger köftesi (330 gram) 93,42 TL, Tekirdağ köfte (300 gram) ise 112,90 TL etiketlerine sahip.

Kırmızı et fiyatlarındaki bu büyük indirim, vatandaşların bütçelerine nefes aldırırken, et alışverişini kolaylaştırıyor. Buzluğunuzda yer açın, çünkü et indirimiyle dolacak!

Benzer Haberler
Ünlü Oyuncu Matthew Perry Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Matthew Perry Hayatını Kaybetti
7.500 TL, 8000 TL ve 9000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 31 Ekim'e kadar ödeme yapılacak 7.500 TL, 8000 TL ve 9000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 31 Ekim'e kadar ödeme yapılacak
TMO 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları şahane! İşte TMO ucuz yağ güncel fiyat listesi! TMO 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları şahane! İşte TMO ucuz yağ güncel fiyat listesi!
Az önce belli oldu! Yarın saat: 12.15'te başlıyor! TC kimlik numarasına 47000 TL ödeme haberi geldi! Az önce belli oldu! Yarın saat: 12.15'te başlıyor! TC kimlik numarasına 47000 TL ödeme haberi geldi!
Başkan Erdoğan bizzat duyurdu: Kredi sicil affı geldi! Kredi ve kredi kartı borçları silindi Başkan Erdoğan bizzat duyurdu: Kredi sicil affı geldi! Kredi ve kredi kartı borçları silindi
Emekliye 15000 TL ödeme kararı çıktı! Cumhuriyetin 100. yılına özel yapılacak Emekliye 15000 TL ödeme kararı çıktı! Cumhuriyetin 100. yılına özel yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!
  • 23-10-2023 11:38

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!