Kırmızı ette yüzde 50 indirim bombası; Vatandaşlar ete doyacak! Kıyma ve kuşbaşı için o markete gidin

Bir market zinciri tarafından duyurulan yüzde 45'lik kırmızı et indirimi, vatandaşları marketlere akın ettiriyor. İşte bu önemli indirimle ilgili tüm detaylar:

Kırmızı Et Fiyatlarında Büyük İndirim!

Son 2 yılda enflasyonun etkisiyle yükselen kırmızı et fiyatları, nihayet önemli bir indirimle karşılaşıyor. Yüzde 50'lik bu indirim, et almak isteyenleri marketlere çekiyor. Hem kıyma hem de kuşbaşı gibi çeşitli et ürünlerinde geçerli olan bu kampanya, buzluğunuza etlerle dolmanız için büyük bir fırsat sunuyor.

İndirim 1 Hafta Sürecek!

Market zinciri tarafından duyurulan bu büyük indirim, tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Kampanyanın 1 hafta kadar süreceği belirtiliyor. Migros marketler zinciri tarafından başlatılan bu indirim, hem beyaz et hem de kırmızı et ürünlerini içeriyor. Kırmızı et fiyatlarında yapılan indirim, vatandaşların uzun süre beklediği bir fırsatı sunuyor.

Et Buzlukları Dolduracak!

Migros tarafından başlatılan bu indirim sonrasında, vatandaşlar kırmızı et alışverişlerinde sıraya girdi. İndirimden yararlananlar, kilo kilo aldıkları etleri poşetleyerek buzlukları veya derin dondurucuları dolduruyorlar. Bu indirim sadece kırmızı etleri kapsamıyor, tavuk etlerini de içeriyor.

İndirimli Et Fiyatları

İndirim sonrasında et fiyatlarında büyük bir değişiklik yaşandı. Örneğin, dana but sotelik etin kilosu yeni fiyatıyla 391,41 TL olarak satılıyor. Hindi dilimli göğüs fiyatı ise 119.90 TL'ye gerilerken, but aromalı kebab etinin fiyatı ise 474,90 TL olarak belirlendi.

Beyaz Et İndirimi

Migros tarafından paylaşılan indirimler beyaz et ürünlerini de içeriyor. Banvit tavuk baget, indirim sonrası 67,12 TL fiyat ile raflarda yerini aldı. Polonez dana kasap sucuk 59 TL, dana hamburger köftesi (330 gram) 93,42 TL, Tekirdağ köfte (300 gram) ise 112,90 TL etiketlerine sahip.

Kırmızı et fiyatlarındaki bu büyük indirim, vatandaşların bütçelerine nefes aldırırken, et alışverişini kolaylaştırıyor. Buzluğunuzda yer açın, çünkü et indirimiyle dolacak!