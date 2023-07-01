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Gecce Magazin Haberleri
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Kiracıları karalar bağlatan gelişme! Ev terk ettiren zamlar geldi! geliyor! %35’ten fazla…

Kira fiyatlarındaki artış, ev sahipleri ve kiracılar arasında büyük bir çıkmaza yol açıyor. Her gün yeni bir krizle güne başlayan taraflar, artan zamlarla birlikte endişelerini daha da artırmaya başladılar.

Kiracıları karalar bağlatan gelişme! Ev terk ettiren zamlar geldi! geliyor! %35’ten fazla…
Yayın Tarihi : 2023-07-01 08:13

%35’ten fazla… Kiracıları karalar bağlatan gelişme! Ev terk ettiren zamlar geldi! geliyor-  Kira fiyatlarındaki artış, ev sahipleri ve kiracılar arasında büyük bir çıkmaza yol açıyor. Her gün yeni bir krizle güne başlayan taraflar, artan zamlarla birlikte endişelerini daha da artırmaya başladılar. Konut fiyatlarındaki artışın yanı sıra, aidat ücretlerinde de %30'dan fazla zam yapılacağı açıklanması vatandaşları kaygılandırmaktadır. İşte aidat zamları hakkında yapılan açıklamalar...

Son günlerde asgari ücrete %34 oranında yapılan zam, Temmuz ayında ödenecek toplam tutarı 11.402 TL'ye yükseltti. Temmuz zamlarıyla birlikte, ev sahipleri ve kiracıların korkulu rüyası gerçek oldu. Konut fiyatlarına yeni bir artış beklenirken, aidat ücretlerine de %30'dan fazla zam yapılacağı belirtiliyor. Aidat zamlarıyla birlikte personel giderlerinin artacağı da vurgulanmaktadır. Ev sahipleri ve kiracıların bu zamlara hazırlıklı olmaları gerektiği önemle vurgulanmaktadır.

Kiracıları karalar bağlatan gelişme! Ev terk ettiren zamlar geldi! geliyor! %35’ten fazla…

Aidat ücretleri, hem ev sahiplerini hem de kiracıları etkileyecek ve yeni rakamlar gündeme gelmiştir. Şehir ve ilçelere göre farklılık gösteren aidat ücretleri, en düşük tutarının 200 TL olduğu, binlerce TL'ye kadar çıkan rakamlarla karşılaşıldığı bilinmektedir. Asgari ücrete %34 zam yapılmasıyla birlikte aidat ücretlerinin de güncelleneceği belirtilmektedir.

Konut aidatlarındaki zamların vatandaşları zor durumda bıraktığı ifade edilmekte ve yapılan son açıklamalarla birlikte yeni zamların yolunun açık olduğu bildirilmektedir. Bir yıl içinde giderek artan aidat ödemeleri, vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiştir. Başlangıçta 200 TL olan rakamların zamanla 550 TL, ardından 900 TL'ye yükseldiği belirtilmektedir. Şu anda 1.400 TL olarak ödenen rakamların 2.000 TL veya 2.500 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülmektedir. Temmuz ayında asgari ücretin 11.402 TL olarak ödenmesiyle birlikte, aidat tutarlarına da %30 oranında zam yapılması söz konusu olabileceği ifade edilmektedir.

Sektör temsilcileri, yıl içinde iki kez zam yapılan aidat ücretleri konusunda ev sahiplerini ve kiracıları uyarırken, fahiş artışların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

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