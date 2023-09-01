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Kiracılar artık boynunuz bükülmesin! Haklarınıza hemen bakın! Ev sahibi artık sizi evden çıkartamaz! Bugün başladı!

1 Eylül itibariyle Türkiye'de kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda yeni bir zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor.

Kiracılar artık boynunuz bükülmesin! Haklarınıza hemen bakın! Ev sahibi artık sizi evden çıkartamaz! Bugün başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 22:01

Bu dönemde arabulucu süreci en fazla 1 ay sürecek ve arabulucuya gitmeden dava açılamayacak. Bu düzenleme kapsamında, komşuluk ilişkileri, ortaklıklar ve kat malikleri ile site yönetimleri arasındaki anlaşmazlıklar da arabuluculuk ile çözülmeye çalışılacak. Ancak en dikkat çeken husus, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla bu sistemin uygulamaya geçiyor olması.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu uygulamanın kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Dava süreçlerinin uzunluğu ve maddi-manevi yıpratıcı etkisi nedeniyle arabuluculuk sisteminin hızlı çözüm sunacağını vurguladı.

1 Eylül itibarıyla uyuşmazlık yaşayan tarafların arabulucuya başvurması gerekeceği belirtiliyor. Arabulucu, her anlaşmazlığı çözüme kavuşturacak anlamına gelmese de, uzman bir rehber eşliğinde bazı konuların arabuluculuk ile çözülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, mahkemelerdeki iş yükünün hafifletilmesi ve daha hızlı sonuçlar alınabilmesi amacıyla bu adımın atıldığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: Milliyet

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