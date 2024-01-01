Kiracı ve Ev Sahibine Şok! Saatlik Arabulucu Ücreti 1400 TL'yi Buluyor!

Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlık durumunda arabuluculuk hizmeti devreye giriyor. 2024 yılında saatlik arabulucu ücreti ise 1400 TL'ye kadar çıkıyor.

Kiracı ve Ev Sahibine Şok! Saatlik Arabulucu Ücreti 1400 TL'yi Buluyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-2024 15:37

1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni arabuluculuk ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve ev sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Bu yeni tarife, Kira, Komşu Hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak ve arabuluculuk ücret tarifelerinde önemli değişiklikler getirecek.

Taraflara Göre Ücretler Belli Oldu

Yeni ücret tarifesi, tarafların sayısına göre farklılık gösteren bir yapıda belirlendi:

  • İki Kişi Taraf Olduğunda: Her bir taraf için bir saatlik arabuluculuk ücreti 580 lira.
  • Üç ile Beş Kişi Taraf Olduğunda: Taraf sayısına bakılmaksızın saatlik ücret 1200 lira.
  • Altı ile On Kişi Taraf Olduğunda: Taraf sayısı gözetmeksizin saatlik ücret 1300 lira.
  • On Bir ve Daha Fazla Kişi Taraf Olduğunda: Saatlik ücret 1400 lira olarak belirlendi.

Bu yeni tarife, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve arabuluculuğa başvurularda uygulanacak.

2024 Arabuluculuk Ücretleri

2024 yılı arabuluculuk tarifesinin en dikkat çekici özelliği, anlaşma odaklı bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yeni tarife, tarafların uyuşmazlıklarını çözmelerini teşvik eden bir yapıda tasarlandı ve toplumda anlaşma oranlarının artırılmasını hedefliyor. Yeni tarife, arabuluculuk değerine bağlı olarak adil bir ücretlendirme yapısına sahip. Belirlenen oranlamaya göre, anlaşma olması halinde 200 bin TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 6, 320 bin TL için yüzde 5, 520 bin TL için yüzde 4 gibi oranlar uygulanacak. Bu durum, arabuluculuk süreçlerinin adil bir şekilde ücretlendirilmesine yardımcı olacak. Arabuluculuğa başvuruların ücretsiz olduğu ve dava şartı oluşturmadığı, arabuluculuk süreçlerinde önemli bir avantajdır. 1 Eylül’den itibaren uygulanan sistemde, kira arabuluculuklarında yüksek bir anlaşma oranı elde edildi. Bu durum, toplumun kira ve benzeri sorunlarını arabuluculuk yoluyla çözmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Yeni arabuluculuk ücret tarifesi, ev sahipleri ve kiracılar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların daha etkili bir şekilde çözülmesini hedefliyor. Adil ve anlaşma odaklı bir yaklaşım sunan bu tarife, toplumsal uzlaşıya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu düzenleme, ilgili taraflar için önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir ve arabuluculuk süreçlerinde daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

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