Kira Derdine Son: Sosyal Kiralık Konut Dönemi Başlıyor! İslam Memiş'in kaleme aldığı yazı, son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan kira meselesine dikkat çekiyor. Sosyal konutlar artık kiralık olacak. Peki, bu sistem nasıl işleyecek, hangi şehirlerde başlatılacak ve ne zaman hayata geçirilecek? İşte yanıtlar...

İslam Memiş'in TV100 sitesinde kaleme aldığı son yazıda; Son birkaç yıldır ev sahibi olma ya da kirada oturma meselesi birçok kişi için can sıkıcı bir hal aldı. Kiracı ve ev sahibi arasındaki gerginlikler, artan fiyatlar ve enflasyon, birçok vatandaşı zor durumda bırakıyor.

Mevcut ekonomik durum nedeniyle sosyal konut projeleri de aksamaya uğradı. Daha önce yapılan sosyal konutların fiyatları 2 milyon TL'nin üzerindeydi. Bu artan maliyetlerle birlikte, her şeyin kiralık olacağı bir döneme doğru ilerliyoruz.

Türkiye'nin, global hareketlilikte önemli bir destinasyon olduğunu belirten İslam Memiş, son iki yılda birçok ülkeden göç aldığımızı, önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam edeceğini ifade ediyor.

TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için milyonlarca konut üretti. Ancak talep devam ediyor. Çözüm olarak "Sosyal Kiralık Konut" projesi geliştiriliyor. Bu proje ile özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut sorununu hafifletmek, barınma maliyetlerini düşürmek ve sosyal huzuru sağlamak amaçlanıyor.

Kiralık Konut Projesinin Detayları

Kiralık sosyal konutlar, uzun vadeli kira sözleşmeleriyle sunulacak. Bu proje o kadar popüler olacak ki, büyük inşaat firmaları da benzer projeler geliştirecek.

Ne Zaman Başlanacak?

İslam Memiş, 2024'ün başlarında bu projenin hayata geçirileceğini öngörüyor. Yerel seçimlerden önce projenin ilan edilmesi ve başlatılması bekleniyor.