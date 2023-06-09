Kimse bilmiyor ama SGK’da birikmiş toplu 27.750 TL’niz olabilir! Unutan bin pişman olur

Unutan bin pişman olur... Kimse bilmiyor ama SGK’da birikmiş toplu 27.750 TL’niz olabilir- SGK'ya biriken paraların çekilmemesi durumunda zamanla kaybolması ve geri alınması gerektiği konusunda birçok kişi bilinçsizdir. Bu nedenle haklarınızı bilmeli ve zamanında takip ederek çekmeniz önemlidir. E-devlet üzerinden sistematik olarak takip etmek için mutlaka internetten kontrol etmelisiniz. Ödeme yapıp yapılmadığını kontrol ederek paranızı çekebilirsiniz. Detaylar gecce.com.tr'de.

SGK'da Para Birikebilmesi ve Çekilememesinin Nedenleri Birçok kişi tarafından bazı haklar detaylı olarak bilinmemektedir. Örneğin, bir yakınınızın ölümü durumunda ölüm parası hakkı vardır. Genellikle bu bilinir, ancak bir detayı bilmezler. Birçok kişi bu paranın sadece ölüm sonrasında tek çocuk tarafından alınabileceği şeklinde yanlış bir bilgiye sahiptir.

Oysaki her çocuk, ölüm parasını tek tek hak eder. Ayrıca bu, toplam ölüm parasının bölüştürülmesi anlamına da gelmez. Örneğin en büyük çocuk ölüm parasını alır, ancak diğer çocukların hesaplarına da tek tek aynı miktar yatırılır. Bu ödeme, bir bankaya ya da PTT'ye bir ödeme emri şeklinde gelir. Araştırılmazsa bir süre sonra geri döner. Yani size ait hak edilmiş bir para kaybolup yok olur. Bu nedenle mutlaka takip edilmelidir.

Ölen babasının maaşlarını alan kız çocukları için evlenirken çeyiz parası ödemesi de yapılmaktadır. Atlanan bir diğer ödeme ise yeni doğum yapan çalışanlar için süt parası ve bakıcı parası gibi ödemelerdir. Geçici iş görmezlik ödemesi de bunlardan biridir.

Hak Edilen Paralar Nasıl Takip Edilmelidir?

Öncelikle e-devlet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Bunun için TC numaranızla PTT'den çok küçük bir ücret karşılığında alabileceğiniz şifre gerekmektedir. E-devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "SGK Şahıs" yazınız. Size dört adet kayıt görünecektir.

Bu kayıtlardan en alttaki, yani "Sosyal Güvenlik Kurumu Şahıs Ödemeleri Sorgulama" üzerine tıklayınız. Açılan sayfada ödemeler ve yardımlar çıkacaktır. Mutlaka belirli aralıklarla kontrol etmeniz gerekmektedir.