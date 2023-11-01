Kimlik numaranızın son kısmı 0 ya da 6 ise 22.000 TL nakit kredi alabilecek

Bu kampanyalardan en dikkat çekici olanı ise Denizbank ve QNB Finansbank'ın sunmuş olduğu "Kimlik Numaranızın Son Rakamı" kredi kampanyası. Bu kampanya, kimlik numaranızın son rakamına göre belirli avantajlar sunmaktadır.

Kimlik numaranızın son kısmı 0 ya da 6 olan TC vatandaşları bu kampanya kapsamında 22 bin TL'ye kadar kredi alabilecekler. Bu kampanyanın en önemli avantajı, başvurunun çok hızlı bir şekilde sonuçlanması. Denizbank ve QNB Finansbank, başvuruları değerlendirirken bankanın kredi politikalarına uygunluk esas alınmaktadır. Eğer bankanın kredi politikalarına uygun bir profiliniz varsa, başvurunuz kısa bir süre içinde onaylanacak ve krediniz anında hesabınıza aktarılacaktır.

QNB Finansbank ve DenizBank İhtiyaç Kredisi Karşılaştırması

İhtiyaç kredisi almayı düşünüyorsanız, iki büyük bankanın sunduğu kredi paketlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. İşte QNB Finansbank ve DenizBank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi seçeneklerinin detaylı bir karşılaştırması:

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Detayları:

İhtiyaç Kredisi: Sunulan miktar belirtilmemiş.

Toplam Ödeme: 38.405 TL

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 1.064 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi Detayları:

İhtiyaç Kredisi: Sunulan miktar belirtilmemiş.

Toplam Ödeme: 50.841 TL

Faiz Oranı: %4,2

Aylık Taksit: 1.409 TL

1. Kampanyaya nasıl başvurabilirim?

QNB Finansbank için: Kimlik numaranızı yazın ve 5030 numarasına SMS yollayın.

Denizbank için: "KREDİM" yazın, ardından boşluk bırakıp kimlik numaranızı ekleyin ve 3280 numarasına SMS yollayın.

2. Kredi başvurusu sonucum ne zaman belli olur?

Başvurunuzun hemen ardından, beş dakika içinde sonuç alabilirsiniz.

3. Kampanya kapsamında en fazla ne kadar kredi alabilirim?

Bu kampanya kapsamında maksimum 22 bin TL kredi alabilirsiniz.

4. Kredi puanımın minimum ne kadar olması gerekiyor?

QNB Finansbank için kredi puanınızın 1200 üzerinde olması gerekmektedir. Denizbank için ise kredi puanı kriteri, bankanın güncel politikalarına göre değişkenlik gösterebilir.

5. Kredi vadesi ne kadar?

Kampanya kapsamında alacağınız kredi için maksimum 36 ay vade imkanı bulunmaktadır.

6. Başka hangi kanallardan başvuru yapabilirim?

Denizbank müşterileri, bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirler.

Kampanyanın Avantajları

Bu kampanya, özellikle nakit ihtiyacı içinde olan ve hızlı bir şekilde krediye erişim sağlamak isteyen kişilere büyük kolaylık sunmaktadır. Başvurunun SMS ile yapılabiliyor olması, sürecin çok daha hızlı ilerlemesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, kampanyanın sunduğu 36 aya varan vade seçeneği, geri ödeme planınızı rahatça yapmanıza yardımcı olacaktır.

Başvuru sürecinin kolaylığı, hızlı onay imkanı ve cazip vade seçenekleri ile bu kampanya, birçok kişi için büyük bir fırsat olabilir. Eğer siz de bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, yukarıda belirtilen adımları takip ederek başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.